Gặp tai nạn khi tập lái mô-tô, hot girl xinh đẹp khiến người xem không khỏi xót xa

Hot girl xinh đẹp với tài năng lái mô-tô

Bộ môn đua xe mô-tô phân khối lớn từ lâu đã được xem là một trong những lĩnh vực thể thao đầy mạo hiểm và kén người chơi. Không chỉ đòi hỏi kỹ thuật lái xe vững vàng, mà còn yêu cầu sự gan dạ, bản lĩnh cùng tinh thần thép để chinh phục tốc độ. Đặc biệt, trong môi trường vốn được xem là “sân chơi của phái mạnh”, rất hiếm có những cô gái dám thử sức.

Thế nhưng, Tawinun Phoemphun – hot girl người Thái Lan, lại là một trường hợp đặc biệt. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ, cô nàng còn được biết đến là một trong những nữ biker tài năng và đam mê tốc độ. Trên mạng xã hội, Tawinun thường xuyên đăng tải những video ghi lại quá trình luyện tập, kỹ năng điều khiển mô-tô điêu luyện cùng phong cách tự tin, mạnh mẽ khiến người xem không khỏi trầm trồ.

Cũng vì vậy, Tawinun trở thành gương mặt nổi bật trong cộng đồng biker khu vực Đông Nam Á. Cô không chỉ tạo cảm hứng cho nhiều cô gái dám theo đuổi đam mê tốc độ, mà còn khiến đông đảo anh em game thủ yêu xe, yêu thể thao mạo hiểm dành cho cô sự ngưỡng mộ đặc biệt.

Tai nạn bất ngờ khiến người hâm mộ lo lắng

Mới đây, Tawinun Phoemphun chia sẻ trên trang cá nhân về một buổi tập luyện lái xe trình diễn mô-tô. Trong quá trình thực hành kỹ thuật vào cua tốc độ cao, cô nàng không may gặp sự cố và bị ngã. Dù được trang bị đồ bảo hộ đầy đủ, cú ngã vẫn khiến cơ thể cô chịu nhiều xây xát và bầm tím.

Hình ảnh Tawinun đăng tải cho thấy phần đầu gối và ngực bị sưng, bầm nặng. Cô cho biết đã phải đến bệnh viện chụp X-quang để kiểm tra, rất may không có chấn thương nghiêm trọng nào ngoài những vết thâm tím ngoài da. Nữ biker chia sẻ rằng mình đang dần hồi phục, chỉ còn đau nhẹ ở một số chỗ, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm và động viên trong suốt quá trình hồi phục.

Dòng trạng thái của cô nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác từ cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng, gửi lời chúc mong cô sớm khỏe lại để tiếp tục quay trở lại với đam mê. Một số bình luận còn cho rằng đây là “tai nạn nghề nghiệp” khó tránh với những người theo đuổi bộ môn tốc độ, song qua đó càng thêm khâm phục tinh thần mạnh mẽ của cô gái này.

Tawinun cũng không quên nhắn nhủ rằng việc tuân thủ quy tắc an toàn và mặc đầy đủ đồ bảo hộ là điều bắt buộc trong mọi buổi tập. Cô thừa nhận bản thân đã chủ quan khi không mang giáp ngực, dẫn đến chấn thương nhẹ sau cú ngã.

May mắn không có hậu quả nghiêm trọng, tai nạn lần này có lẽ sẽ trở thành bài học quý giá cho Tawinun cũng như những ai yêu thích mô-tô. Chúc cho Tawinun Phoemphun sớm khỏe lại và tiếp tục cháy hết mình trên đường đua – nơi đam mê và bản lĩnh của cô luôn tỏa sáng.