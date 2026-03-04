Gặp sự cố trang phục khi quay video, nữ YouTuber gợi cảm suýt hớ hênh, may "sửa sai" kịp

Nữ YouTuber, DJ nổi tiếng Hàn Quốc Pyo Eun-ji tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội sau một sự cố trang phục xảy ra trong lúc quay video.

Khoảnh khắc suýt hớ hênh nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem chỉ trong thời gian ngắn, đồng thời khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.

Sở hữu gương mặt trẻ trung cùng vóc dáng gợi cảm, Pyo Eun-ji từ lâu đã được biết đến như một trong những nữ YouTuber có phong cách táo bạo hàng đầu tại Hàn Quốc.

Không chỉ hoạt động với vai trò DJ, cô còn là người mẫu ảnh, YouTuber và streamer game, duy trì sức hút ổn định trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Instagram cá nhân của cô hiện có hơn một triệu người theo dõi, còn kênh YouTube cũng đạt lượng đăng ký ấn tượng.

Trong đoạn video mới đăng tải, nữ YouTuber diện một bộ đồ bơi liền thân màu tối, khoe phong cách năng động và tự tin trước ống kính. Tuy nhiên, trong lúc tạo dáng và di chuyển, phần thân trên của trang phục bất ngờ trượt xuống ngoài ý muốn. Sự cố diễn ra trong tích tắc, đủ để khiến người xem thót tim. May mắn thay, Pyo Eun-ji nhanh chóng nhận ra tình huống và dùng tay chỉnh lại trang phục kịp thời, tránh một khoảnh khắc phản cảm có thể xảy ra.

Chính phản xạ nhanh và thái độ bình tĩnh đã giúp cô sửa sai gọn gàng, biến một tình huống nhạy cảm thành khoảnh khắc gây chú ý nhưng không vượt quá giới hạn. Dù vậy, đoạn clip vẫn lập tức trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Chỉ sau vài giờ đăng tải, video đã thu về hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng loạt bình luận.

Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng xen lẫn bất ngờ trước sự cố, trong khi số khác cho rằng đây đơn thuần là tai nạn nghề nghiệp khi diện trang phục ôm sát và thực hiện các động tác tạo dáng trước máy quay. Một số ý kiến cũng khen ngợi sự chuyên nghiệp của nữ YouTuber khi xử lý tình huống một cách tự nhiên, không tỏ ra lúng túng hay hoảng hốt.

Sự việc một lần nữa cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của các nội dung giải trí trên mạng xã hội. Với hình ảnh gợi cảm và phong cách xây dựng thương hiệu cá nhân nhất quán, Pyo Eun-ji luôn biết cách giữ mình ở tâm điểm chú ý. Dù chỉ là một sự cố nhỏ, khoảnh khắc này vẫn đủ giúp cô tiếp tục chiếm sóng các diễn đàn, đồng thời khẳng định sức hút khó phủ nhận của mình trong làng influencer châu Á.