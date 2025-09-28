HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Gặp sự cố khí trong hầm lò than, 3 công nhân bị mắc kẹt

TIẾN THẮNG |

Đang thi công đường lò cho Công ty than Dương Huy thì gặp sự cố khí trong hầm lò, 3 công nhân của phân xưởng đào lò 3 Công ty Xây lắp mỏ bị mắc kẹt.

Ngày 28/9, UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động xảy ra tại khai trường mỏ thuộc Công ty than Dương Huy.

Cụ thể, khoảng 10h35 ngày 28/9, tại khai trường mỏ Công ty than Dương Huy đã xảy ra sự cố khí trong hầm lò , khiến 3 công nhân của Phân xưởng Đào lò 3 của Công ty Xây lắp mỏ - đơn vị đang thi công đường lò cho Công ty than Dương Huy, bị mắc kẹt.

Gặp sự cố khí trong hầm lò than, 3 công nhân bị mắc kẹt- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam nắm tình hình, chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn các công nhân mắc kẹt.

Nhận thông tin, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo, phân công ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh khẩn trương đến hiện trường, cùng lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo, tập trung triển khai công tác khắc phục sự cố.

Hiện các lực lượng cứu hộ đang tập trung tiếp cận hiện trường để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

Tận thấy tình huống giả định cháy nổ giữa hầm sông Sài Gòn: Hàng chục người mắc kẹt, khói độc dày đặc

