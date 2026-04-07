Gấp rút tìm nguyên nhân nước biển Vũng Tàu lại đổi màu, bọt trắng bất thường

Ngọc Giang |

Phường Vũng Tàu đã lấy mẫu nước biển để phân tích, đồng thời tăng cường giám sát sau khi xuất hiện tình trạng nước đổi màu, bọt trắng gây lo ngại.

Ngày 7-4, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết đã yêu cầu Trung tâm Cung ứng dịch vụ công tăng cường kiểm tra theo giờ tại các bãi biển, nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường như màu nước, mùi, váng nổi hay rác thải trôi dạt.

Nhiều ngày qua, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh bãi biển phủ đầy bọt trắng xóa, thu hút sự quan tâm của dư luận. Trước đó, nước biển tại một số khu vực ven bờ chuyển màu xanh, thậm chí tím, khiến người dân và du khách lo ngại.

Hình ảnh nước biển nổi bọt trắng xóa vào tối 5-4 được người dân ghi lại

Theo xác minh của địa phương, hình ảnh trên được ghi nhận vào khoảng 3 giờ sáng 5-4, tại khu vực gần tháp Tam Thắng, Bãi Sau. Thời điểm này, bọt xuất hiện dày nhưng không có mùi hôi, không gây cảm giác khó chịu. Chính quyền nhận định đây là hiện tượng tự nhiên do vi tảo phát triển mạnh.

Báo cáo của phường cũng cho thấy, khi thủy triều rút, một số khu vực xuất hiện váng màu tím hồng kèm mùi tanh từ rong, rảo phân hủy. Dưới tác động của sóng, bãi cát có lớp phủ rêu xanh rải rác, kèm theo xác cá nhỏ dạt vào bờ, ảnh hưởng mỹ quan.

Ngay sau khi ghi nhận, địa phương đã huy động lực lượng thu gom, vệ sinh môi trường. Đến nay, tình trạng cơ bản ổn định, nước biển đã trở lại bình thường.

Trước đó nước biển gần bờ có màu xanh "như matcha" tại Bãi Sau

Đây cũng không phải là lần đầu tiên nước biển tại Vũng Tàu xuất hiện tình trạng này, theo địa phương thì những lần trước đều do sự phát triển mạnh của tảo biển gây nên các hiện tượng màu sắc của nước biển, nhất là vào thời điểm nắng nóng.

Chiều 5-4, Viện Kỹ thuật Biển đã phối hợp lấy mẫu nước tại các vị trí xuất hiện hiện tượng bất thường để phân tích, đánh giá.

Phường Vũng Tàu cũng đã báo cáo sự việc đến Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời kiến nghị các đơn vị chuyên môn khảo sát, xác định nguyên nhân và hướng dẫn giải pháp ứng phó nếu tình trạng tái diễn.

