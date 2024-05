Những bức ảnh tương ứng về nhà chứa máy bay mới của sân bay được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông.

Hình ảnh vệ tinh đã cho thấy rõ sự thay đổi tại sân bay Marinovka, nằm ở vùng Volgograd của Liên bang Nga, cách biên giới với Ukraine 300 km.

Trong ảnh, có thể thấy 12 nhà chứa (hangar) mới, là nơi trú ẩn cho máy bay ném bom tiền tuyến loại Su-24 và Su-34.

Theo báo chí Nga, việc xây dựng nhà chứa máy bay nhằm bảo vệ chiến đấu cơ khỏi sự máy bay không người lái tấn công, cũng như đạn con bên trong tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS.

Ngoài ra cần lưu ý rằng việc sử dụng hangar sẽ không cho phép vệ tinh và các phương tiện trinh sát quang học khác tìm hiểu xem bên trong nhà chứa máy bay có hay không chiến đấu cơ đang nằm tại đó.

Hiện tại giới phân tích vẫn chưa biết những nhà chứa máy bay nói trên được làm từ vật liệu gì, nhưng xét theo hình dáng bên ngoài, chúng có khả năng bảo vệ tối thiểu trước các mảnh vỡ.

Rõ ràng các nhà chứa máy bay mới mang lại khả năng bảo vệ tốt hơn nhiều so với khi máy bay phải để "lộ thiên".

Trước đây để bảo vệ hàng không, các binh sĩ Nga phải sử dụng tạm bao cát hay mái che khá tạm bợ, nhưng hiện tại mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều.

Việc sử dụng các tấm định hình để tạo nhà chứa máy bay không mang lại sự bảo vệ cần thiết khỏi các mảnh đạn vì chúng có độ dày nhỏ.

Cần lưu thêm, do thiếu cơ sở trú ẩn bằng bê tông cốt thép cố định chuyên dụng, hàng không Nga tiếp tục chịu tổn thất do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa do Ukraine thực hiện.

Điển hình như trong cuộc tấn công tổng hợp quy mô lớn từ ngày 14 đến 15/5 tại Crimea, 2 tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31 của Nga đã bị tiêu diệt.

Những chiếc máy bay nói trên khi đó đang nằm ở sân đỗ, nơi chưa có nhà chứa máy bay, hay mái che bảo vệ nào được xây dựng.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS là nguy cơ rất lớn đối với hàng không Nga.