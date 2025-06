Gặp nữ thiếu tá CSGT xinh đẹp dẫn đầu đoàn mô tô 1800cc, nhiều người vây quanh xin chụp hình

"Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" là chương trình lớn do Bộ Công an phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức, diễn ra từ ngày 5 đến 8/6/2025 tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi (quận 1, TP.HCM). Sự kiện nhằm tôn vinh truyền thống 80 năm vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân (1945–2025), 77 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Với quy mô trải dài hơn 2km và thời lượng kéo dài suốt 4 ngày, chương trình mang đến chuỗi hoạt động đặc sắc như: triển lãm khí tài, trưng bày hiện vật, biểu diễn võ thuật – nghiệp vụ, diễu hành mô tô dẫn đoàn, biểu diễn cảnh khuyển, trải nghiệm mô hình "Một ngày làm chiến sĩ" dành cho người dân và thanh thiếu niên, hướng dẫn sử dụng ứng dụng công dân số VNeID…

Điểm nhấn của chương trình là Gala nghệ thuật "Vinh quang Công an nhân dân" vào tối 8/6 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn, Đen Vâu, Hòa Minzy…, mang đến không khí vừa hào hùng vừa gần gũi, thể hiện hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ.

Không chỉ là dịp để tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần cống hiến, chương trình còn góp phần tạo nên không gian gắn kết giữa lực lượng Công an và nhân dân, thông qua sự tương tác trực tiếp, sôi nổi và giàu cảm xúc.