Gặp người phụ nữ bán rau bị xịt nước chảy máu mắt ở Phú Thọ: "Nước xối vào mạnh lắm, đau rát, tối mắt tối mũi"

Từ một mâu thuẫn tại khu vực buôn bán ven đường, bà Nguyễn Thị Quyết phải nhập viện với nhiều tổn thương ở mắt và vùng mặt. Nhớ lại khoảnh khắc bị dòng nước áp lực cao phun thẳng vào người, bà vẫn chưa hết bàng hoàng: “Đau rát, tối sầm mắt, tôi đưa tay lau mặt thì thấy toàn máu...”.

Nằm trên chiếc giường bệnh điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn với một bên mắt phải khâu 5 mũi, che lại bằng gạc, bà Nguyễn Thị Quyết (SN 1963, Phú Thọ) thều thào kể lại diễn biến kinh hoàng ngày hôm qua. Một chuyện kinh khủng nhất trong hơn 60 năm cuộc đời của bà.

Bà Quyết bán rau nhiều năm qua, kể từ khi nhà thuốc bên đường còn chưa mở. Không phải dân buôn bán, bà nhặt nhanh từng mớ rau dền, rau muống "trồng được rau nào thì đem ra chợ bán rau đó".

Câu chuyện ấy diễn ra bao năm qua. Bà cũng đã ngồi ở đó nhiều năm rồi. Cho đến 1 ngày đang yên đang lành thì câu chuyện kia xảy ra.

"Tôi ngồi cách mặt đường 4m cùng mấy người bán rau khác, đối diện phía bên nhà họ bán hải sản. Tôi bán rau ở đây cũng lâu rồi, trước khi họ mua nhà ở phía đối diện được 3 năm. Sáng hôm đó, chủ hàng hải sản bên này sang thách thức có bê đi chỗ khác không, nếu không sẽ xịt nước vào", bà Quyết nhớ lại.

Theo bà Quyết, bình thường có bảo vệ nhà thuốc ở đó sẽ luôn hòa giải, can ngăn 2 bên hòa bình buôn bán. Nhưng hôm qua, bảo vệ lại nghỉ làm. Và chuyện không may đã xảy ra.

Sau khi bị thách thức xịt nước vào hàng mình bán, 1 người phụ nữ bên cạnh bà Quyết vội bê hàng bỏ đi. Bà Quyết thấy bị xịt nước vào rau của mình nên đôi bên quay ra cãi vã. Từ khoảng cách vòi xịt đến bà Quyết là 1,5m, người phụ nữ kia dùng vòi xịt nước áp lực cao thẳng vào mặt bà. Chiếc nón lá thủng toang. Bà Quyết không kịp phản ứng. Dòng nước quá mạnh gây tổn thương không nhỏ. Chỉ vài giây sau khuôn mặt bà đã đầm đìa máu lẫn nước.

Bà Quyết đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn.

"Nước xối vào mạnh lắm, đau rát, tối mắt tối mũi, tôi không mở được mắt. Đau quá nên tôi dùng tay vuốt nước ở mặt xuống, nhìn lờ mờ thì thấy toàn máu me, vô cùng hoảng sợ. Bên nhà thuốc đưa cho 2 nắm giấy lau mặt vẫn không hết", bà Quyết nhớ lại. Trước đây, bà chưa từng gặp phải trải nghiệm nào kinh hãi đến vậy. Cơ thể luôn khỏe mạnh bình thường, vẫn lao động đều đặn, không đau nhức xương khớp cũng chẳng mắc bệnh nền.

Sự vụ xảy ra khiến khuôn mặt, cổ, cánh tay của bà xuất hiện nhiều vết bầm tím, xước xát, đôi mắt tối sầm, thâm tím không còn nguyên vẹn, một bên mắt phải che nhẹ lại vết khâu tránh khiến bà hoảng loạn trong gương. "Trước khi sự vụ xảy ra, tôi không có mâu thuẫn gì với nhà bên đó. Tôi ngồi đối diện cách cũng phải 4-5m, mặt đường mọi người đi ra đi vào, nhưng người ta cứ kêu là tôi ngồi ngay trước mặt nhà người ta, người ta không bán hàng được…", bà Quyết nhớ lại.

Khuôn mặt bà Quyết sau khi được bệnh viện tiếp nhận điều trị.

Bởi vậy, bà vừa đau vừa sốc. "Đêm qua, tôi không ngủ được. Con trai tôi ngồi bên cạnh lo lắng hỏi liên tục mẹ thế nào, tôi cũng nói thật "mẹ nhức mắt quá", lại đau đầu, lên cơn sốt… Tôi chỉ lo sau này mắt mình bị mù vĩnh viễn, không nhìn thấy được nữa thì không biết cuộc sống ra sao nữa”, bà Q. nghẹn giọng.

Không chỉ khuôn mặt mà bà còn bị thương tích ở cổ và cánh tay dưới áp lực của vòi xịt nước mạnh.

Anh Long, con trai bà Quyết kể, hôm đó, anh đang đi làm thì có người chạy sang báo tin dữ. Anh chạy vội đến nơi thì thấy mẹ mình đã được sơ cứu, vội vàng đưa mẹ lên tuyến trung ương cấp cứu. "Lúc đó, tôi không nghĩ được gì nhiều. Thấy mẹ mình như vậy, chỉ nghĩ ngay và luôn đưa mẹ lên tuyến trên cấp cứu. Khi lên trên này, tình trạng lúc đó của mẹ tôi là chưa nói năng gì được, chỉ có thể uống sữa nhưng cứ uống vào là nôn ra hết. Cả đêm hôm qua, mẹ tôi lên cơn sốt, ngủ mê hoảng loạn…", anh Long nói.

Chia sẻ thêm về chuyện của mẹ mình, anh Long cho biết, anh và gia đình đang chỉ quan tâm sức khỏe của người thân thế nào, chạy chữa ra sao, chưa muốn và cũng không có thời gian để ngồi nói chuyện giữa đôi bên gia đình.

Bác sĩ Dương Thị Hương (Liên chuyên khoa - Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn), người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Q., cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau nhức nhiều ở hai mắt và vùng mặt. Bệnh nhân tỉnh táo nhưng có nhiều vết thương xây xát ở vùng mặt và mắt, rách da mi mắt trái, đã được khâu 5 mũi nhưng còn chảy dịch rất nhiều, 2 mắt sưng nề, bầm tím nhiều nên khó mở mắt.

Bác sĩ Dương Thị Hương, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Q.

"Khi tiếp nhận trường hợp, chúng tôi cũng rất lo lắng vì bệnh nhân có nhiều sưng nề 2 mắt, đặc biệt là mắt trái. Với những áp lực lớn tác động vào mắt, gây ra tụ máu nhiều ở vùng hốc mắt nên cần theo dõi thêm", BS Hương nói. Tuy nhiên, nhìn chung hiện giờ các vết thương đã được xử lý và tình trạng sức khỏe tạm thời ổn định.

Qua trường hợp của bệnh nhân Q., bác sĩ khuyến cáo mọi tác động có áp lực lớn vào mắt đều có thể gây chấn thương, bầm dập, tụ máu vùng mắt. Trong những trường hợp nặng hơn, người bệnh có thể bị nhìn mờ, giảm thị lực hoặc thậm chí xuất huyết nhãn cầu.

Hiện, công an cũng đã vào cuộc, lấy lời khai của bệnh nhân và người nhà, mong mọi chuyện sớm sáng tỏ ổn thỏa.