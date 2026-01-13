Gặp nam sinh vừa trở thành Nam vương của Bách khoa: Trai Toán - Tin đẹp trai đa tài!

Tối 6/1, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, đêm Chung kết Mr & Miss Bách khoa 2025 đã diễn ra trong không khí sôi động và giàu cảm xúc. Sau hành trình tìm kiếm những gương mặt tiêu biểu cho thế hệ sinh viên Bách khoa thời đại mới, danh hiệu Mr Bách khoa 2025 đã gọi tên Nguyễn Lê Thắng - sinh viên năm nhất ngành Khoa học máy tính (chương trình liên kết Đại học Troy), trực thuộc Khoa Toán - Tin, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Danh hiệu Mr Bách khoa 2025 đã gọi tên Nguyễn Lê Thắng. Ảnh: NVCC

Thắng từng là một cậu sinh viên khá rụt rè, mang trong mình nhiều định kiến về “dân Toán - Tin”. Ảnh: NVCC

Khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, với Thắng, gói gọn trong hai từ: “vỡ òa” và “biết ơn”. “Mình vỡ òa vì những nỗ lực tập luyện, những đêm thức khuya để cân bằng giữa bài tập và lịch tập đã được đền đáp. Và sau đó là sự biết ơn với gia đình, thầy cô, ban giám khảo và những người luôn tin tưởng mình, kể cả khi mình chưa tin vào chính mình”, Thắng chia sẻ.

Cuộc thi năm nay mang chủ đề “AVENOIR”, có nghĩa là nhìn lại quá khứ để kiến tạo tương lai. Với Nguyễn Lê Thắng, đó không chỉ là một thông điệp, mà là chính hành trình Thắng đã trải qua. Thắng từng là một cậu sinh viên khá rụt rè, mang trong mình nhiều định kiến về “dân Toán - Tin”: khô khan, không hợp sân khấu. Nhưng Mr & Miss Bách khoa 2025 đã trở thành cú hích để Thắng bước ra khỏi chiếc vỏ an toàn đó.

“Mình muốn hướng tới hình ảnh sinh viên Bách khoa thời đại mới vừa có tư duy sắc bén, kỷ luật của người làm khoa học, vừa có sự tinh tế, thấu cảm và năng động của một người trẻ hội nhập”, Thắng nói.

Áp lực lớn nhất với Thắng đến vào giai đoạn sát Chung kết, khi lịch tập dày đặc trùng với thời điểm phải hoàn thành các bài tập lớn ở trường. Chưa kể, càng đi sâu, Thắng càng cảm nhận rõ sự cạnh tranh khi các thí sinh khác thể hiện tài năng rất ấn tượng.

Ngoại hình điển trai của tân Nam vương. Ảnh: NVCC

Trai Bách khoa thế này các bạn chấm mấy điểm? Ảnh: NVCC

Cách Thắng vượt qua áp lực lại mang đậm chất dân kỹ thuật khi chia nhỏ vấn đề và tuân theo kỷ luật tuyệt đối. Cậu bạn thường lập kế hoạch chi tiết cho từng giờ trong ngày, ưu tiên việc quan trọng và tuân thủ nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, sự đồng hành của bạn diễn và các anh chị mentor cũng là liều thuốc tinh thần giúp Thắng vững vàng hơn.

Là sinh viên Khoa Toán - Tin, Thắng từng phải đối diện với định kiến “dân kỹ thuật thì khó thể hiện cảm xúc”. Nhưng chính nền tảng logic lại trở thành lợi thế đặc biệt của cậu bạn này. Tư duy phân tích giúp Thắng học catwalk nhanh hơn, xử lý phần thi ứng xử gãy gọn hơn và kiểm soát cảm xúc tốt hơn trên sân khấu.

“Mình muốn chứng minh rằng logic và nghệ thuật hoàn toàn có thể song hành để tạo nên một cá tính thú vị”, Thắng nói.

Với Nguyễn Lê Thắng, danh hiệu Mr Bách khoa 2025 không phải đích đến, mà là điểm khởi đầu. Ảnh: NVCC

Với Nguyễn Lê Thắng, danh hiệu Mr Bách khoa 2025 không phải đích đến, mà là điểm khởi đầu. Điều Thắng mong muốn được nhớ tới không chỉ là ngoại hình, mà là hình ảnh của sự nỗ lực bền bỉ.

“Không cần xuất sắc ngay từ vạch xuất phát, nhưng phải là người không bao giờ bỏ cuộc, biết nhìn nhận và phát triển bản thân. Một Mr Bách khoa không chỉ đẹp ở ngoại hình, mà còn đẹp ở tri thức, sự tử tế và tinh thần kỷ luật”, Thắng chia sẻ.

Sau cuộc thi, ưu tiên lớn nhất của Thắng vẫn là học tập và nghiên cứu. Cậu bạn đang theo đuổi lĩnh vực algorithmic trading, kết hợp giữa Machine Learning và Tài chính, với mục tiêu dài hạn trong mảng công nghệ - tài chính. Song song đó, Thắng vẫn duy trì công việc người mẫu tự do như một đam mê giúp cân bằng cuộc sống và rèn luyện sự tự tin.

Song song với việc học, Thắng vẫn duy trì công việc người mẫu tự do. Ảnh: NVCC

Công việc này giúp nam sinh có sự tự chủ tài chính nhất định để trang trải việc học và đầu tư cho bản thân. Ảnh: NVCC

Trong tương lai, Thắng vẫn sẽ duy trì công việc này như một đam mê song hành. Anhr: NVCC

Gửi lời nhắn tới những sinh viên Bách khoa còn ngần ngại thử sức ở những sân chơi mới, Nguyễn Lê Thắng nói: “Đừng để định kiến ‘sinh viên kỹ thuật’ giới hạn khả năng của bạn. Hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn. Bạn sẽ không bao giờ biết mình có thể tỏa sáng đến đâu nếu không một lần đứng dưới ánh đèn sân khấu”.

Một Mr Bách khoa 2025 bước ra từ Khoa Toán - Tin, mang theo kỷ luật của khoa học, tinh thần của nghệ thuật và khát vọng không ngừng làm mới chính mình có lẽ là hình ảnh rất “Bách khoa” của thế hệ sinh viên hôm nay.