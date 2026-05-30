Gặp lỗi “màn hình đen”, hơn 82.000 xe Toyota và Lexus bị triệu hồi

Cụ thể, đợt triệu hồi ảnh hưởng đến một số xe Toyota Land Cruiser ( Prado ) và Mirai đời 2024-2025, cùng với các mẫu Lexus GX và UX cùng năm sản xuất.

Nguyên nhân được xác định nằm ở cụm đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,3 inch phía sau vô-lăng. Toyota cho biết một phần màn hình có thể bị tối đen khi xe khởi động, dẫn đến việc một số đèn cảnh báo hoặc chỉ báo quan trọng không xuất hiện.

Hãng không nêu chi tiết những thông tin nào có thể bị ảnh hưởng, nhưng khẳng định lỗi này khiến các xe liên quan không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn liên bang của Mỹ.

Ngoài vấn đề tuân thủ quy định, việc thiếu các cảnh báo quan trọng cũng có thể khiến người lái phản ứng chậm hơn trước những sự cố phát sinh trong quá trình vận hành, từ đó làm gia tăng nguy cơ tai nạn hoặc chấn thương.

Phương án khắc phục được đánh giá khá đơn giản. Toyota sẽ yêu cầu các đại lý cập nhật phần mềm cho cụm đồng hồ trung tâm hoàn toàn miễn phí. Thông báo chính thức tới chủ xe dự kiến sẽ được gửi đi vào cuối tháng 7 tới.

Sự cố lần này tiếp tục cho thấy mức độ phụ thuộc ngày càng lớn của ô tô hiện đại vào phần mềm. Nếu như các cụm đồng hồ cơ khí truyền thống hiếm khi cần cập nhật hay vá lỗi, thì những hệ thống kỹ thuật số ngày nay có thể phát sinh các vấn đề buộc nhà sản xuất phải triệu hồi xe để khắc phục.

Toyota không phải hãng duy nhất gặp tình trạng này. Trước đó không lâu, Mercedes-Benz cũng phải triệu hồi khoảng 144.000 xe do lỗi phần mềm có thể khiến hệ thống liên tục khởi động lại, làm màn hình hiển thị thông tin tạm thời bị tắt. Sự cố ảnh hưởng đến nhiều dòng xe khác nhau, từ C-Class, GLC cho tới các mẫu hiệu năng cao AMG và xe thể thao mui trần SL.