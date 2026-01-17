Gặp lãnh đạo tỉnh rộng nhất Việt Nam, Tập đoàn T&T của bầu Hiển bày tỏ mong muốn đặc biệt





Theo Báo Lâm Đồng, chiều 15/1, UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T (T&T Group) nhằm trao đổi, đánh giá các dự án đã triển khai; thảo luận những đề xuất đầu tư mới trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch T&T Group Đỗ Quang Hiển khẳng định mong muốn trở thành đối tác chiến lược lâu dài của Lâm Đồng, cam kết ưu tiên nguồn lực cho các dự án bền vững, mang lại giá trị kinh tế – xã hội, phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Hiện T&T Group đang triển khai Trung tâm Thương mại Đắk Mil với tổng vốn hơn 645 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào tháng 6/2026. Tập đoàn cũng đã hoàn tất khảo sát và dự kiến đề xuất đầu tư 15 dự án trong lĩnh vực năng lượng, bất động sản và nông nghiệp công nghệ cao nhằm khai thác lợi thế về tự nhiên, khí hậu và cảnh quan của địa phương.

T&T Group mong muốn lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các bước tiếp theo, đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế – xã hội.

Đối với Dự án Khu đô thị cao cấp phường Lâm Viên và phường Xuân Trường (Đà Lạt), Tập đoàn kiến nghị tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và đẩy nhanh các thủ tục pháp lý để sớm triển khai.

Với hai dự án Khu đô thị phức hợp sáng tạo – khởi nghiệp và vui chơi giải trí R'CHAI (huyện Đức Trọng) và Khu đô thị cao cấp Hồ Nam Phương (phường 1, Bảo Lộc), T&T Group đề nghị được tham gia nghiên cứu, đầu tư và triển khai thực hiện, đồng thời mong tỉnh đẩy nhanh công tác quy hoạch và thủ tục pháp lý liên quan.

Tập đoàn cũng đề xuất tỉnh chấp thuận chủ trương cho khảo sát, lập hồ sơ đầu tư các dự án điện mặt trời, điện gió thuộc Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Qua đó, làm cơ sở để chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư. Đồng thời, giao Sở Tài chính, Sở Công thương và các đơn vị liên quan hỗ trợ trong quá trình triển khai.

Đối với Dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, T&T Group kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm hoàn thiện thủ tục đất đai, bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư phê duyệt thiết kế và triển khai đúng tiến độ.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười hoan nghênh sự quan tâm đầu tư của T&T Group tại Lâm Đồng. Ông nhấn mạnh, sau hợp nhất, quy hoạch tỉnh có nhiều điều chỉnh, do đó doanh nghiệp cần tiếp tục rà soát, bổ sung dự án phù hợp với quy hoạch chung, góp phần phát huy thế mạnh của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, có định hướng đầu tư các dự án phù hợp với mục tiêu tăng trưởng "2 con số" của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới.