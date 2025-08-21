Gặp lại Quán quân Rung Chuông Vàng sau 16 năm: Làm PGĐ một trung tâm ở bệnh viện, trích ngang profile học tập quá đáng nể!

Rung Chuông Vàng là một trong những gameshow trí tuệ từng để lại nhiều dấu ấn trên sóng truyền hình Việt Nam. Ra mắt năm 2006, chương trình nhanh chóng trở thành hiện tượng, thu hút hàng triệu khán giả, đặc biệt là học sinh sinh viên cả nước. Không chỉ là sân chơi học thuật, nơi thí sinh thử sức qua những câu hỏi hóc búa, Rung Chuông Vàng còn là ký ức thanh xuân của một thế hệ, gắn liền với hình ảnh chiếc bảng con, cây bút lông, những cánh máy bay giấy và cả khoảnh khắc tiếng chuông ngân vang.

Trong số hàng trăm gương mặt từng ngồi dưới sàn đấu ấy, Nguyễn Nguyễn Thái Bảo - khi ấy là sinh viên Đại học Y Dược - Đại học Huế vẫn luôn được nhắc đến như một biểu tượng. Tham gia chương trình vào năm 2009, khi ấy anh chính là người đầu tiên ở vòng chung kết có thể trả lời được tất cả các câu hỏi của chương trình và rung được chuông vàng.

Khoảnh khắc ấy, không chỉ báo hiệu chiến thắng của một cá nhân, mà còn trở thành ký ức của rất nhiều khán giả.

Nguyễn Nguyễn Thái Bảo (ĐH Y dược Huế) và Nguyễn Thị Bích Hồng (Học viện Tài chính) - cặp đôi cùng rung chuông vàng năm đó.

Khoảnh khắc bùng nổ khi tìm ra người đầu tiên giành chiến thắng và có thể rung chuông vàng.

Những ký ức không thể quên từ Rung Chuông Vàng

Thời gian thấm thoắt trôi, từ ngày chiếc chuông vàng đầu tiên ngân lên đến nay đã 16 năm. Trong chương trình Ký Ức VTV phát sóng gần đây, khán giả có dịp gặp lại anh Nguyễn Nguyễn Thái Bảo. Quán quân Rung Chuông Vàng năm nào giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, với những dấu ấn đáng tự hào trong sự nghiệp y khoa.

Khi được hỏi về kỷ niệm cách đây gần hai thập kỷ, anh cho biết mình nhớ rõ lần khoác lên mình chiếc áo cử nhân trong chương trình, cảm giác lúc ấy không chỉ hồi hộp mà còn… rất "nóng", bởi cuộc thi diễn ra giữa mùa hè, cộng thêm sức nóng hầm hập của ánh đèn sân khấu.

"Cuộc thi đã 16 năm rồi, nhưng với tôi, đó là một ký ức rất đẹp của thời sinh viên. Thông qua Rung Chuông Vàng, tôi quen biết nhiều người bạn mới, và đến giờ chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Mỗi khi trường có sự kiện hay dịp như kỷ niệm phát sóng chương trình chẳng hạn, chúng tôi vẫn nói chuyện và hàn huyên với nhau", Quán quân Rung Chuông Vàng mùa đầu tiên chia sẻ.

Quán quân năm nào giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, với những dấu ấn đáng tự hào trong sự nghiệp y khoa. (Ảnh: VTV)

Anh chia sẻ lại kỷ niệm với chương trình. (Ảnh: VTV)

Không chỉ dừng lại có vậy, anh còn kể về kỷ niệm với tấm bảng con. Với nhiều thí sinh Rung Chuông Vàng, "tấm bảng con" không chỉ để ghi đáp án, mà còn trở thành nơi gửi gắm những lời nhắn và ước mơ của họ. Và trong tấm bảng con năm đó, anh đã viết ước mơ được trở thành "Phẫu thuật viên về chấn thương chỉnh hình".

Sau 16 năm, từ chàng sinh viên Y Dược Huế đến quán quân Rung Chuông Vàng mùa đầu tên, anh nay trở thành Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Trung ương Huế. Không chỉ giữ vai trò quản lý, anh Bảo còn trực tiếp là phẫu thuật viên, gắn bó với những ca mổ phức tạp, đem lại cơ hội hồi phục cho bệnh nhân.

Điều khiến khán giả nể phục không chỉ là chức danh hay sự thành công hiện tại mà còn cả hành trình bền bỉ 16 năm anh đã dùng để biến lời ước viết trên bảng con thành sự thật. Nguyễn Nguyễn Thái Bảo từng bước đi qua con đường học tập vất vả của ngành y, những đêm trực bệnh viện, những ca mổ căng thẳng.

Điều khiến khán giả nể phục là hành trình bền bỉ 16 năm để biến lời ước viết trên bảng con thành sự thật của anh. (Ảnh: VTV)