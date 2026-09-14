Gặp lại mỹ nam đình đám Singapore, Thanh Hằng úp mở một điều khiến netizen "sốt xình xịch"

Thanh Hằng khoe trọn nét đẹp thanh thoát, tự tin giữa không gian lãng mạn.

Cuối tuần qua, Thanh Hằng thu hút sự chú ý của truyền thông khi xuất hiện tại một sự kiện ở Nha Trang, Khánh Hòa. Siêu mẫu nhận được nhiều lời khen nhờ diện mạo trẻ trung, quyến rũ nhưng vẫn giữ trọn thần thái sang trọng, đài các và quyền lực.

Tại sự kiện, Thanh Hằng diện bộ trang phục xuyên thấu phủ chất liệu ren hoa văn tinh tế, kết hợp khéo léo cùng phần áo choàng rủ dài thướt tha. Lựa chọn kiểu tóc ngắn ngang vai tông nâu trầm cùng lối trang điểm tự nhiên, "chị đại" Vbiz khoe trọn nét đẹp thanh thoát, tự tin giữa không gian lãng mạn.

Thanh Hằng nổi bật tại sự kiện

Nữ siêu mẫu khoe sắc bên bên dàn người đẹp Vbiz

Không chỉ gây ấn tượng bởi visual nổi bật, Thanh Hằng còn khiến người hâm mộ vô cùng thích thú với những khoảnh khắc hậu trường đầy cảm xúc bên dàn người đẹp Vbiz. Đặc biệt, màn tái ngộ giữa Thanh Hằng và "nam thần màn ảnh Singapore" Ayden Sng sau 2 năm kể từ một sự kiện chung tại Thái Lan cũng thu hút sự chú ý đặc biệt.

Nam diễn viên sinh năm 1993 bày tỏ niềm vinh hạnh khi gặp lại siêu mẫu Việt Nam và tiết lộ đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến đất nước hình chữ S. Trên trang cá nhân, Thanh Hằng úp mở về một cuộc hội ngộ với Ayden Sng hứa hẹn diễn ra tại Singapore vào tháng sau. Thông tin úp mở này lập tức khiến netizen "sốt xình xịch" và vô cùng trông chờ sự tái ngộ đặc biệt của cả hai.

Thanh Hằng và Ayden Sng

Ayden Sng (Tôn Chính) là nam diễn viên, MC kiêm nhạc sĩ nổi tiếng bậc nhất Singapore qua các tác phẩm truyền hình như Loving You, Truths About Us, The Unbreakable Bond, All That Glitters... Gần đây, mỹ nam sinh năm 1993 càng gia tăng độ phủ sóng rộng rãi khi thủ vai chính trong bộ phim truyền hình do Trung Quốc sản xuất.

Trước sự kiện chính diễn ra tại Nha Trang, Thanh Hằng đã có buổi tiệc tối thân mật cùng dàn mỹ nhân đình đám như diễn viên Phương Anh Đào, ca sĩ Chi Pu, fashionista Quỳnh Anh Shyn và rapper Suboi. Cả nhóm thoải mái trò chuyện, đùa giỡn, tạo nên bầu không khí vô cùng rộn ràng.