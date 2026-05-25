"Gặp Lại" - Dấu mốc tuổi 38 và hành trình đi tìm bản thể của Binz

Không đơn thuần là một dự án âm nhạc, "Gặp Lại" được xem như một "tờ giấy khai sinh" mới, ghi lại hành trình đi xuyên qua những lớp ký ức để tìm về bản thể chân thật và trọn vẹn nhất của người nghệ sĩ ở tuổi 38.

Với album đầu tay, Binz đã xóa nhòa hoàn toàn ranh giới giữa âm nhạc (rap, hát), thơ ca và văn học. “Gặp Lại” tựa như một chuyến du hành ngược thời gian, nơi người nghệ sĩ dũng cảm tìm về những góc khuất của quá khứ, nhặt nhạnh từng mảnh ghép ký ức và đối diện với nỗi sợ hãi để tự chữa lành những tổn thương sâu thẳm trong tâm hồn.

Binz ra mắt album đầu tay

Xuyên suốt album cùng chuỗi hình ảnh visualizer, khán giả sẽ được thấu cảm trọn vẹn lộ trình trưởng thành đầy biến chuyển của Binz qua từng giai đoạn cuộc đời: Từ cậu bé cầm chai nước nghêu ngao hát trong bóng tối; lớn lên thành chàng thanh niên si tình, một lòng tôn thờ cái đẹp; vươn đến đỉnh cao danh vọng với hình ảnh "Bigcityboi"- một "red flag huyền thoại"; để rồi chọn cách lùi lại, trở thành người bạn biết cúi đầu nhận lỗi trước anh em, một người đàn ông thấu hiểu sự hy sinh của người yêu, và một người con trút bỏ hờn giận với cha để lần đầu tiên ngỏ lời yêu mẹ.

Tất cả những phiên bản thăng trầm ấy cuối cùng đã hội tụ và đọng lại ở một khoảnh khắc duy nhất: Một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh và lịch lãm.

“Gặp Lại” không phải là một cú rẽ ngang trong sự nghiệp, mà là một dấu mốc trưởng thành. Ở đó, những danh xưng như Binz, Binz Da Poet, Xuân Đan và Trung Đan không còn tách biệt, mà hòa làm một. Khi ánh đèn lùi lại để nhường chỗ cho những cảm xúc chân thật, âm nhạc trở thành nơi người nghệ sĩ nhìn nhận rõ nhất về hào quang và những khoảng lặng. Khoảnh khắc ấy chạm đến một Trung Đan nguyên bản, chiêm nghiệm hơn, trưởng thành hơn và như được “khai sinh” thêm một lần nữa.

Với 10 ca khúc, album đánh dấu sự giao thoa giữa Binz và những màu sắc âm nhạc mang đậm dấu ấn riêng: Hà Lê (Nợ), Phan Mạnh Quỳnh (Gặp Lại), Obito (Nếu) và SUGI (Không Ai). Thông qua từng bài hát, các nghệ sĩ khách mời đã cùng Binz bóc tách và lột tả chân thực những câu chuyện khác nhau trong quá khứ. Sự cộng hưởng này được hòa quyện khéo léo để tạo nên một tổng thể âm nhạc sâu lắng, chạm đến cảm xúc và lấy đi nước mắt của nhiều khán giả.

Bên cạnh đó, điểm nhấn bất ngờ nhất nằm ở track “Em” - màn kết hợp "sít rịt" cùng người em thân thiết SOOBIN được Binz giấu kín đến phút chót. Xuất hiện trong album lần này, “Em” khoác lên mình một bản phối hoàn toàn mới, mang đến những rung cảm sâu sắc và mãnh liệt hơn. Trước đó, phiên bản gốc của ca khúc đã từng tạo nên cú hích lớn khi nhanh chóng đạt Top 1 YouTube Trending và Top 1 YouTube Trending Overall.