Gặp lại chồng sắp cũ ở tòa án sau 2 tháng ly thân, mặt anh ta méo xệch vì “màn thể hiện” của tôi

Hai tháng ly thân trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Ban đầu tôi là người hoảng loạn, còn anh – chồng sắp cũ của tôi thì ngược lại: tung tăng, hẹn hò, đăng ảnh bóng gió như thể vừa được trả tự do sau nhiều năm bị xiềng xích. Anh ta tin chắc tôi sẽ yếu đuối, níu kéo, rồi lại chấp nhận quay về như những lần trước.

Nhưng lần này khác.

Tôi im lặng suốt hai tháng. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời thanh minh. Và chính sự im lặng đó khiến anh ta nghĩ rằng tôi… cam chịu. Anh thậm chí còn nói với vài người quen rằng: "Nó không dám bỏ chồng đâu".

Và tôi chỉ cười.

Buổi sáng đến tòa, tôi ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề, mang theo một tập hồ sơ dày cộp. Anh ta thì trái lại: áo sơ mi nhăn, mặt mũi phờ phạc, vừa thấy tôi liền khựng lại như gặp người lạ. Ánh mắt anh ta đảo nhanh xuống tập tài liệu trong tay tôi rồi nhìn lại mặt tôi – bình tĩnh, sắc lạnh và chẳng có chút gì giống người đang sợ hãi mất chồng.

Trong lúc chờ cán bộ gọi vào làm việc, tôi đặt tập hồ sơ lên bàn: ghi âm những lần anh ta xúc phạm tôi, tin nhắn tình cảm với người thứ ba, sao kê chi tiêu bất thường, chứng cứ anh ta "đầu tư" cho nhân tình… Tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn theo thứ tự thời gian. Tôi không cần nói nhiều, vì giấy tờ đã nói thay tôi.

Khi nhìn thấy những tờ giấy quen thuộc – chính là những tin nhắn anh ta từng nghĩ mình xóa sạch mặt anh ta méo xệch. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta nhận ra rằng tôi không còn là cô vợ hiền lành, chấp nhận nuốt mọi tủi hờn nữa.

Tôi trình bày đơn giản, mạch lạc, rõ ràng, không đổ thừa, không than vãn, chỉ dựa vào sự thật. Mỗi câu nói của tôi càng khiến anh ta ngồi thấp dần, thở gấp dần. Đến khi cán bộ hỏi về tài sản và quyền nuôi con, tôi nhẹ nhàng đưa ra phương án đã chuẩn bị kỹ phù hợp pháp luật, hợp lý, và quan trọng nhất: có lợi cho tôi và con.

Anh ta gần như không phản đối được gì. Mọi lời biện minh đều yếu ớt, vấp phải chứng cứ tôi đã chuẩn bị từ trước.

Rời phòng xử lý hồ sơ, anh ta bước theo sau tôi, muốn nói điều gì đó nhưng không dám mở miệng. Có lẽ anh ta mang tôi nổi nóng, khóc lóc hay trách cứ giống như tôi của những năm trước. Nhưng tôi chỉ đứng thẳng lưng, nhìn anh ta lần cuối bằng ánh mắt bình thản đến tàn nhẫn.

Tôi nói đúng một câu: "Anh bảo tính tôi vốn cẩn thận. Đúng. Tôi đã chọn chồng tồi một cách cực kỳ cẩn thận… nên lần này rời đi, tôi lại càng phải cẩn thận cho sự ly hôn này hơn nữa".

Anh ta đứng im, mặt trắng bệch, còn tôi thì bước đi, nhẹ đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên.

Hóa ra khi một người phụ nữ quyết tâm rời đi, thứ duy nhất họ cần không phải nước mắt, mà là lý trí. Và đó chính là thứ khiến kẻ phản bội sợ nhất.