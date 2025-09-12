Gặp ‘kiến trúc sư’ của những khu vườn sầu riêng Tây Nguyên

Người đứng sau "bản vẽ" đó là Nguyễn Thái Huyền (O Huyền sầu riêng), người phụ nữ được mệnh danh "kiến trúc sư" của những khu vườn đạt chuẩn quốc tế.

Trước khi dấn thân vào làm nông nghiệp chuyên sâu, O Huyền đã trải qua chuỗi học hành và thử thách sắc bén. Chị tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh, sau đó theo học thêm Văn bằng 2 Luật Thương mại. Trên trường lớp, chị luôn nằm trong nhóm học viên xuất sắc. Ra trường đi làm, O Huyền từng giữ vị trí Phó Giám đốc Kinh doanh phụ trách thu mua nguyên liệu khi làm việc cho các doanh nghiệp đa quốc gia (Mỹ, Thụy Sĩ) và một tập đoàn xuất nhập khẩu nông sản Trung Quốc. Những năm tháng ấy rèn chị kỹ năng đàm phán, đọc mã số thị trường và quản trị chuỗi cung ứng. Đây là những công cụ trở thành "bộ kim" cho mọi quyết định ở rẫy sau này.

Sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm, O Huyền quyết định khởi nghiệp nhưng trải qua hai lần thất bại. Lần đầu tiên, chị vỡ nợ ở tuổi 24. Lần thứ hai, chị mở chuỗi cửa hàng sầu riêng tại Hà Nội nhưng nguồn vốn mỏng, lô hàng xuất khẩu gặp sự cố do kẹt cửa khẩu và kiểm soát dư lượng, khiến doanh nghiệp sụt nghiêm trọng và một lần nữa trắng tay. Khoảng thời gian ấy khiến Huyền mất phương hướng, trầm cảm và chấp nhận làm đủ việc để kiếm sống. Chính những thử thách này biến thành vốn liếng giúp chị quyết tâm sửa sai khi gây dựng HTN Agrigreen.

Nếu ví một quả sầu riêng là công trình nghệ thuật, thì công việc của O Huyền chẳng khác nào kiến trúc sư. Chị chăm lo từng gốc cây, "thiết kế" cả hệ sinh thái vườn từ loại vi sinh cải tạo đất, nguồn nước, cây che bóng, cho đến cách đo độ ẩm và thời điểm thu hái. Mọi chi tiết được đặt trong một bản thiết kế chặt chẽ mà chị gọi vui là "blueprint của sầu riêng sạch".

Chính vì thế, trái sầu riêng từ vườn HTN Agrigreen không chỉ thơm béo, mà còn hướng tới đạt chuẩn "3 không": không dư lượng thuốc, không kim loại nặng. Với chị, đây không phải khẩu hiệu tiếp thị, mà là "giấy thông hành" để sầu riêng Việt bước qua cửa khẩu khắt khe của thế giới.

Ở Đắk Lắk hay Bình Phước, nông dân trồng sầu riêng thường bán theo kiểu manh mún. O Huyền đến từng hộ, ngồi hàng giờ chia sẻ về cách dùng phân hữu cơ, cách nhận diện sâu bệnh bằng mắt thường và cách ghi chép nhật ký nông trại. "Một ha vườn có thể đạt 30–35 tấn quả sạch nếu làm đúng kỹ thuật", chị thường nhấn mạnh trong các buổi tập huấn.

O Huyền vất vả với từng gốc sầu riêng.

HTN Agrigreen vận hành như một liên minh sản xuất – tiêu thụ: nông dân sản xuất đúng chuẩn, công ty bao tiêu và toàn bộ lô hàng được truy xuất nguồn gốc minh bạch trước khi đi xuất khẩu. Nhờ vậy, hàng ngàn tấn sầu riêng đã rời Tây Nguyên sang Trung Quốc bằng đường chính ngạch và công ty đang chuẩn bị mở rộng vào các thị trường cao cấp hơn.

Nỗi lo lớn nhất của sầu riêng Việt là mùa vụ ngắn. Thay vì chấp nhận, O Huyền chọn cách kéo dài tuổi thọ sản phẩm bằng cách đầu tư vào dây chuyền tách múi, cấp đông nhanh và đóng gói theo chuỗi lạnh. Mục tiêu là để sầu riêng Việt có mặt quanh năm tại siêu thị Nhật Bản hay châu Âu, cạnh tranh trực diện với sản phẩm Thái Lan vốn chiếm lĩnh thị trường suốt hàng chục năm.

Tầm nhìn mà O Huyền ấp ủ không dừng lại ở một thương hiệu. Chị muốn biến Tây Nguyên thành thủ phủ sầu riêng hữu cơ của châu Á với kế hoạch dài hơi. Theo đó, HTN Agrigreen sẽ cho mở rộng hàng nghìn ha vùng nguyên liệu hữu cơ tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước; ứng dụng cảm biến IoT và blockchain để quản lý truy xuất nguồn gốc từng lô hàng; đưa sầu riêng chế biến của Việt Nam vào hệ thống bán lẻ cao cấp toàn cầu.

Trong bức tranh xuất khẩu sầu riêng Việt Nam, việc O Huyền chọn con đường khắt chính là đầu tư cho tương lai, khi thị trường quốc tế ngày càng siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Nếu nhiều doanh nghiệp chọn nói về "sản lượng" và "giá bán", O Huyền lại nói về "vi sinh vật trong đất" hay "chỉ số kim loại nặng trong quả". Chính sự ám ảnh về kỹ thuật ấy đã tạo ra một thương hiệu khác biệt, giúp HTN Agrigreen vững vàng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

Facebook nhân vật: https://www.facebook.com/huyenthai.nguyen/

Kênh tiktok: https://www.tiktok.com/@ohuyensauriengg