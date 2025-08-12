Gặp gỡ tập đoàn thuộc Top 30 doanh nghiệp lớn nhất Hàn Quốc, lãnh đạo một địa phương 'hé lộ' kế hoạch đón dòng vốn gần 7 tỷ USD vào 15/8

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm, ngày mới đây, ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có buổi làm việc với Tập đoàn Hoban Hàn Quốc.

Thành lập năm 1989, đây là tập đoàn đa ngành của Hàn Quốc về các hoạt động như xây dựng, bất động sản, sản xuất dây cáp điện. Tập đoàn hiện đứng hạng 30 trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp lớn tại Hàn Quốc với tổng tài sản khoảng 15 tỷ USD.

Giới thiệu về tiềm năng và lợi thế thu hút đầu tư của tỉnh, Chủ tịch UBND Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, Bắc Ninh có nhiều thế mạnh để thu hút đầu tư nhờ vào vị trí địa lý chiến lược, nguồn nhân lực dồi dào và chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm, ngày mới đây, ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có buổi làm việc với Tập đoàn Hoban Hàn Quốc. Ảnh: UBND Bắc Ninh

Ông Vương Quốc Tuấn cho biết, ngày 15/8 tới đây, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và trao chứng nhận đầu tư của tỉnh trong lĩnh vực phát triển công nghiệp và hạ tầng đô thị, thương mại và dịch vụ với tổng giá trị đầu tư lên tới 6,9 tỷ USD.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, trên cơ sở nền tảng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, mong muốn, Tập đoàn Hoban nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của Tập đoàn tại Bắc Ninh. Nhất là trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh có nhiều nét tương đồng với các dự án Tập đoàn Hoban đã triển khai tại Hàn Quốc.

Tỉnh Bắc Ninh cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất, đồng thời áp dụng cơ chế "luồng xanh" để đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, sản xuất và kinh doanh hiệu quả, cùng phát triển bền vững.

7 tháng đầu năm 2025, tỉnh Bắc Ninh thu hút được 13,63 tỷ USD

Theo số liệu của tỉnh Bắc Ninh, 7 tháng đầu năm 2025, tỉnh Bắc Ninh thu hút được 13,63 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi.

Trong đó, tỉnh cấp mới 150 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đăng ký đạt hơn 245,3 nghìn tỷ đồng; 237 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký đạt gần 1,1 tỷ USD; điều chỉnh tăng vốn cho 134 dự án DDI, với tổng vốn đăng ký bổ sung đạt 8,1 nghìn tỷ đồng, 155 dự án FDI với tổng vốn bổ sung đạt 2,5 tỷ USD.

Riêng trong tháng 7, tỉnh thu hút được 34,2 triệu USD vốn đầu tư quy đổi. Trong đó, cấp mới 12 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 33,1 triệu USD, điều chỉnh bổ sung vốn cho 02 dự án FDI với tổng vốn tăng 1,1 triệu USD.

Đồng thời, tỉnh cấp mới đăng ký doanh nghiệp cho 318 doanh nghiệp và 3 chi nhánh, văn phòng đại diện, 73 địa điểm kinh doanh với tổng vốn đăng ký hơn 4,8 nghìn tỷ đồng. Tính chung 07 tháng đầu năm, tỉnh cấp mới 4.074 doanh nghiệp và 297 chi nhánh, văn phòng đại diện và 1.685 địa điểm kinh doanh với vốn đăng ký đạt hơn 46,8 nghìn tỷ đồng.

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh, thời gian tới tỉnh Bắc Ninh chủ động nghiên cứu, ban hành các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án. Rà soát, sửa đổi ngay các quy định, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật… không phù hợp với thực tế, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.

Đồng thời, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ được giao tại các chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện các Nghị quyết "bộ tứ trụ cột" của Bộ Chính trị. Tập trung đầu tư hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư; triển khai thực hiện đúng, đầy đủ, hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất do Trung ương ban hành.



