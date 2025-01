Gập ghế sau ôtô để chở hàng có bị phạt?

Theo quy định pháp luật hiện hành tại Việt Nam, việc gấp các hàng ghế phía sau của xe 7 chỗ không được quy định chi tiết trong các văn bản pháp luật. Luật giao thông đường bộ hiện chưa có điều lệ nào cấm việc gấp ghế, miễn là bạn không thực hiện bất kỳ thay đổi cấu trúc, hoán cải bất hợp pháp nào liên quan đến kết cấu xe.

Tuy nhiên, điều quan trọng là chủ xe không được chở hàng hóa trong khoang hành khách, trừ khi xe được thiết kế hoặc đăng ký để vận chuyển hàng hoá. Nếu không, người lái có thể bị phạt vì sử dụng xe không đúng mục đích.

Việc gấp hàng ghế phía sau nhằm tạo không gian rộng rãi hơn để chứa đồ đạc là nhu cầu thiết yếu, đặc biệt khi cần vận chuyển nhiều hàng hóa nhỏ hoặc hành lý trong những chuyến du lịch. Tuy nhiên, cần chú ý đến yếu tố an toàn khi thực hiện việc này.

Các vật dụng trong khoang hành lý không được để lung tung mà cần được cố định và sắp xếp gọn gàng để tránh rơi vỡ hoặc gây trở ngại khi xe di chuyển. Nếu không, trong trường hợp phanh gấp hoặc tai nạn, các vật dụng này có thể gây nguy hiểm cho người ngồi trong xe.

Xe 7 chỗ với khả năng gấp hàng ghế linh hoạt mang lại nhiều tiện ích cho chủ sở hữu. Khả năng gấp ghế giúp tăng không gian chứa đồ khi cần thiết mà không phải lắp thêm phụ kiện cồng kềnh bên ngoài xe. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn bảo vệ khí động học của xe.

Tuy vậy, chủ xe nên cân nhắc sử dụng các thiết bị hỗ trợ như lưới chắn hành lý hoặc hộp đựng đồ để đảm bảo mọi thứ luôn được sắp xếp ngăn nắp mà không ảnh hưởng đến tầm nhìn khi lái xe.

Gấp hàng ghế phía sau xe 7 chỗ không bị phạt nếu không vi phạm các quy định về thay đổi kết cấu xe hoặc chở hàng không đúng quy định. Tuy nhiên, an toàn vẫn là yếu tố quan trọng nhất mà mọi tài xế cần lưu ý. Nắm rõ luật, sử dụng không gian thông minh và bảo đảm an toàn sẽ giúp bạn có những chuyến đi thuận lợi và an toàn.