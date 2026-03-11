Gặp cô Mai - “ngôi sao bán trái cây biển Nha Trang” gây sốt toàn cầu: “Tôi không nhận được số tiền như người người ta đồn”

Cô Mai, người phụ nữ khoảng ngoài 50 tuổi, bỗng trở thành cái tên được nhắc đến khắp nơi những ngày gần đây. Cô là nhân vật chính trong đoạn clip mang tên “Mango Pineapple Banana” do nghệ sĩ The Kiffness đăng tải trên YouTube, gây bão mạng khi có đến hơn 40 triệu lượt xem.

Video này được remix lại từ clip gốc do một du khách người Anh tên Louis quay trong chuyến du lịch hồi tháng 8/2025.

Clip: Bản phối mang tên "Mango Pineapple Banana (Watermelon)" của nhạc sĩ người Nam Phi David Scott (nghệ danh The Kiffness). Nguồn: The Kiffness

Nội dung chính của clip bắt đầu rất đơn giản. Khi Louis cất tiếng “Hello”, cô Mai lập tức đáp lại bằng một câu hát: “Hello, is it me you’re looking for?” - câu mở đầu nổi tiếng trong bản tình ca Hello do Lionel Richie thể hiện. Nhưng điều thú vị nằm ở đoạn ngay sau đó. Cô Mai tiếp tục “nối nhịp” bằng chính những loại trái cây đang bán: “Mango, pineapple, banana, watermelon…”

Khi đặt chúng vào đúng nhịp điệu, cộng thêm chất giọng đặc biệt của cô, cả đoạn bỗng nghe như: Cô Mai đang hát rock, peak thật sự!

Với tốc độ lan truyền chóng mặt của MXH, cô Mai trở thành “ngôi sao” chỉ sau 1 đêm. Với chính cô Mai, người thân cùng “đồng nghiệp” buôn bán hàng ngày trên bờ biển - họ phản ứng thế nào về sự nổi tiếng bất ngờ này?

“Tôi chỉ nhận được đúng 2 triệu từ vị khách Tây, tin đồn nhận 18-19 triệu là sai”

Gặp cô Mai không dễ!

8h sáng, biển Nha Trang mưa nhẹ. Theo những người xung quanh, họ không biết rõ khi nào cô sẽ xuất hiện với gánh trái cây quen thuộc vì đây vốn là công việc không có lịch cố định. Cô Mai còn bán trái gọt ở nhiều nơi khác.

Đến 10h, vẫn chưa thấy cô đâu.

11h, cô Mai xuất hiện không hẹn trước, điểm đầu tiên để nhận diện chính là cái mũ hoa tai bèo chống nắng quen thuộc đã thấy trong các clip viral MXH, dáng người tròn trịa quẩy quang gánh đầy ắp trái cây nhiệt đới tươi ngon như xoài, dứa, chuối…. đi thoăn thoắt về phía biển.

Clip: Gặp cô Mai - “ngôi sao bán trái cây biển Nha Trang” gây sốt toàn cầu

Cô Mai xưng chị với tất cả mọi người, không quan tâm mình đang nổi tiếng ra sao vì: “Mấy chục năm nay chị vẫn bán hàng như vậy, có gì đâu mà bất ngờ. Chị cũng không được học hành tiếng Tây bài bản, chỉ nói tiếng bồi miễn sao khách họ hiểu được mình. Chị chỉ tập trung vào công việc của mình thôi, không để tâm đến những điều người ta như việc đã nổi tiếng hay sao cả… Mọi thứ vẫn như vậy”.

Vừa nói đến đó, một nữ du khách vẫy cô Mai lại, hỏi bằng tiếng Nga. Cô Mai lập tức “bật chế độ quốc tế”, đáp lại cũng bằng… tiếng Nga. Không ngập ngừng, không chút lúng túng, càng không thấy bóng dáng của ngữ pháp đâu cả.

Cô Mai đọc hết tên các loại trái cây mình có bằng thứ tiếng Nga “phiên bản chợ Việt”: Dứa, xoài, mít… kết hợp với màn giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể, thì đó là một màn “marketing” thành công, vì vị khách nước ngoài “chốt đơn”: Ăn dứa!

Trong lúc gọt hoa quả cho khách, cô Mai không để sự im lặng tạo khoảng cách giữa mình và khách cô nói không ngừng. Tay vừa làm, miệng vừa hỏi han khách, tạo không khí vui vẻ. Cô có thể hát, có thể pha trò… khiến tất cả những người có mặt gần đó bị hút không gian vui nhộn mà người bán trái cây tạo ra.

Đang nói tiếng Nga cô bỗng chuyển hệ tiếng Việt, giãi bày: “Người ta nói chị nhận được 18-19 triệu tiền bản quyền sau khi ca khúc nổi tiếng, không có đâu. Vị khách kia chỉ tặng chị 2 triệu thôi, chứ làm gì mà lên con số đó…”.

Vừa dứt lời, quả dứa đã gọt xong. Vị khách của cô Mai nhận lấy, cười toe toét và trả tiền. Một cuộc mua bán trên cả hài lòng.

Cô Mai tiếp tục quẩy gánh trái cây đi.

Cô Mai và Louis (LocalLou) - du khách người Anh đã khiến cô viral toàn cầu

Người phụ nữ có tư duy bán hàng độc đáo

Với những người buôn bán cả chục năm qua ở dọc biển Nha Trang, cô Mai là người phụ nữ độc đáo nhất mà họ biết:

“Cô Mai à, bà ấy ở đây ai mà chẳng biết. Bả chủ yếu là bán trái cây cho khách nước ngoài. Tây họ thích bả lắm”, người bán dừa tươi bình luận.

Còn anh bán bánh nướng thì vội vàng xuống xe, nhanh chóng gia nhập câu chuyện khi nghe từ khóa người bán trái cây nổi tiếng toàn cầu : “Chị Mai phải nắm bắt lấy cơ hội này thôi! Mấy năm trước chị ấy có nổi lên một lần từ các clip giao tiếp với khách nước ngoài rồi. Nhưng lần này nghe nói có cả nghệ sĩ nổi tiếng gì đó phổ nhạc clip của chị. Anh nói nghe, giờ chị phải tận dụng lập kênh TikTok, nổi tiếng làm gì cũng dễ…”.

Cô Bích, em gái ruột cô Mai là người vui nhất, khi thấy chị gái nổi tiếng. Cô Bích cho biết gia đình có 5 anh chị em, mỗi người một cuộc sống, chỉ có mình và chị Mai là bán hàng ở biển mấy chục năm qua. Những ngày vừa rồi, sau khi clip viral, nhiều người tìm đến chị mình, khiến cô cũng thấy vui, thấy đây là cơ hội để được nhiều khách thập phương biết đến.

“Chị tui bả nổi tiếng trong giới khách Tây còn hơn là khách Việt, bả bán cho Tây không à. Tính bả xưa giờ rất vui vẻ. Sáng chồng chở đi làm chiều chở về. Bán hàng nuôi 2 con học đại học đó chứ. Tính tui cũng giống tính bả, vui vẻ hoà đồng”, cô Bích nói.

Những cuộc bàn luận về cô Mai cứ thế trở nên rôm rả. Trong giới buôn bán, cô Mai là một “case study” sống động của kiểu người không học marketing ở trường lớp nào, nhưng lại hiểu khách theo cách rất bản năng: Học vài câu ngôn ngữ của họ, dám mở lời trước và luôn nghĩ ra những cách tương tác khiến việc mua bán trở thành một cuộc trò chuyện vui vẻ, chứ không dừng lại ở một giao dịch. Nhờ vậy, cô không chỉ bán được hàng, mà còn bán được cả cảm giác dễ chịu, thứ khiến khách nhớ, rồi một ngày nào đó quay lại tìm.

Câu chuyện với Louis, du khách người Anh, mới đây chỉ là một trong nhiều lần như thế. Sau một thời gian quay lại du lịch ở Nha Trang, anh vẫn nhớ người phụ nữ bán trái cây từng chào mình bằng một câu hát. Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở bãi biển tưởng chừng trôi đi theo sóng, vậy mà lại có thứ ở lại.

Cô Mai gần như là kiểu người phụ nữ “ở thì mến, đi thì nhớ”. Không phải vì cô nói ngoại ngữ quá giỏi, cũng không phải vì quầy hàng của cô đặc biệt hơn ai. Chỉ là giữa một bãi biển đông đúc với vô số lời mời mua hàng, cô chọn cách chào khách bằng nụ cười, bằng năng lượng vui tươi và sống động.

Có lẽ chính những điều nhỏ xíu ấy, một câu “hello” đúng lúc, một câu hát bất ngờ hay cũng đã khiến cô Mai trở thành một ký ức nho nhỏ trong chuyến của nhiều du khách. Và đôi khi, chỉ cần như thế thôi, cũng đủ để người ta nhớ về một thành phố biển mến khách, theo cách rất riêng.