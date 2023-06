Gặp chiến sĩ PCCC sinh năm 2003: Việc vất vả giúp mình trưởng thành hơn

Không chỉ thường xuyên cập nhật các thông tin một cách súc tích, đầy đủ và kịp thời, fanpage Thông tin Chính phủ còn được lòng cư dân mạng nhờ cách lựa chọn hình ảnh trẻ trung, mới mẻ. Bài đăng nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 mới đây là một ví dụ.

Để chúc mừng ngày đặc biệt này, admin fanpage Thông tin Chính phủ đã đăng ảnh các em nhỏ tươi cười rạng rỡ khi chụp ảnh cùng chiến sĩ cứu hỏa. “Chúc mừng Quốc tế Thiếu nhi 1/6” - nội dung bài đăng ngắn gọn được đính kèm các icon trẻ con cho thêm phần sinh động.

Bài đăng gây chú ý trong ngày Quốc tế Thiếu nhi

Ngay lập tức, hình ảnh khiến cư dân mạng chú ý, thu về gần 10k lượt yêu thích và rất nhiều bình luận thích thú. Nguyên nhân ngoài sự dễ thương của các em nhỏ còn đến từ vẻ ngoài điển trai của chiến sĩ PCCC.

Được biết anh lính cứu hỏa trong hình ảnh này là Trần Bình Cương, sinh năm 2003, cao 1m73. Chiến sĩ PCCC hiện đang công tác tại phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Kon Tum.

Chiến sĩ PCCC vừa tròn 20 tuổi

Bình Cương cho biết sau khi tốt nghiệp THPT, anh chàng tham gia nghĩa vụ công an và nhận nhiệm vụ ở lực lượng PCCC. Tính đến nay, Cương đã công tác tại đơn vị tròn 1 năm. Về việc xuất hiện trên fanpage Thông tin Chính phủ, chiến sĩ PCCC cũng rất bất ngờ, chỉ biết chuyện khi được bạn bè gửi cho xem.



Nói về khoảnh khắc chụp với các em bé, Bình Cương cho biết: "Hình ảnh này được chụp lúc mình tham gia chương trình 'Em tập làm lính cứu hỏa' do đơn vị mình phối hợp tổ chức với trường mầm non vào hồi tháng 3 vừa qua. Đây là hoạt động thường xuyên của đơn vị mình với các trường mầm non trong tỉnh".

Khi được hỏi về phản ứng thích thú từ cư dân mạng cũng như việc nhiều cô gái muốn làm quen, Bình Cương thật thà chia sẻ: "Toàn bạn bè mình trêu thôi, hiện tại không có ai kết bạn hay làm quen gì cả. Hơn nữa mình vốn hướng nội nên cũng ít khi chia sẻ hình ảnh lên Facebook nên khó tìm thấy". Ngoài ra Bình Cương cũng không tiết lộ mình đang độc thân.

Đơn vị của chiến sĩ Trần Bình Cương thường phối hợp với các trường trong tỉnh tổ chức hoạt động ngoại khóa PCCC

Kể thêm về công việc, Bình Cương cho biết nhiệm vụ chính của anh chàng và đồng đội là tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các vụ tai nạn, tìm kiếm nạn nhân,... Khi không có sự cố, các chiến sĩ sẽ tập luyện để duy trì nghiệp vụ và nâng cao thể lực. Thời gian mới nhận nhiệm vụ, vì còn là tân binh nên anh chàng có nhiều thứ chưa quen nhưng hiện tại đã ổn định, ngược lại công việc còn giúp Cương có thêm kĩ năng và nâng cao thể lực.

Trong số những lần tham gia cứu hỏa, Cương nhớ nhất một vụ cháy nhà dân khoảng đầu năm nay. "Lúc đó các anh lính khoá trước vừa ra quân xong nên đơn vị chỉ còn lại 9 chiến sĩ. Khoảng 21h, đơn vị nhận được tin báo cháy và huy động toàn bộ chiến sĩ tham gia. Mình đang phiên gác cổng cũng phải để đó và lên đi giúp mọi người. Đến hiện trường vụ cháy, hình ảnh đầu tiên mình thấy là chủ nhà đang ngồi khóc, nhìn rất tội".

Khoảng 1 tiếng sau Cương và đồng đội mới hoàn toàn khống chế được ngọn lửa. Nhưng công việc của các chiến sĩ PCCC không chỉ dừng lại ở đó. Về đơn vị, cả nhóm lại tập trung rửa vòi, phơi vòi, bơm nước vào các xe, sạc bình khí,... "Phải đến khuya bọn mình mới được nghỉ và cũng là vụ đáng nhớ nhất và vất vả nhất mà mình trải qua" - chiến sĩ trẻ nhớ lại.

“Lính cứu hỏa ai cũng trẻ, toàn tầm 20 tuổi” - Bình Cương kể về các đồng đội.

Trong công việc cứu nạn, Bình Cương cũng trải qua những sự việc khó quên. "Đó là lần bọn mình tham gia tìm kiếm nạn nhân. Với các vụ chết đuối bình thường, bọn mình chỉ cần lặn xuống nước rồi mò tìm. Tuy nhiên vụ này thì nạn nhân gặp sạt lở đất và rơi xuống hồ chứa bùn ở nhà máy. Dễ hình dung thì cái hồ đó như một đầm lầy.



Bọn mình phải mặc áo phao để không bị chìm rồi chia thành từng nhóm 4 - 5 người vừa đi vừa dùng những cây tre dài đâm xuống bùn để tìm. Mỗi nhóm sẽ thực hiện tìm kiếm trong 1 ngày, thay nhau quần thảo dưới hồ từ sáng đến chiều. Sau mấy ngày với sự hỗ trợ của máy bơm và máy xúc thì bọn mình mới tìm ra được nạn nhân".

Bình Cương (thứ 2 từ trái sang) và đồng đội trong lần cứu nạn đáng nhớ

Công việc vất vả là thế nhưng chiến sĩ trẻ luôn tích cực vì nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người: "Mình nghĩ còn trẻ thì cứ cống hiến. Hơn nữa bọn mình không chỉ được người dân quý mà sau một thời gian ở đơn vị, mình trưởng thành hơn, có thêm được tính kỉ luật, các kĩ năng sống, được làm những việc mà hồi trước mình chưa bao giờ nghĩ sẽ làm được" - Bình Cương tâm sự.