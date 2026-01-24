Gánh hoa quả của mẹ thủ môn Cao Văn Bình đắt khách, gia đình làm 10 mâm cỗ đón con về từ U23 châu Á

Sau đêm 23/1, khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc đầy cảm xúc để giành HCĐ U23 châu Á 2026, danh tiếng của thủ môn Cao Văn Bình không chỉ được nhắc tới với những pha cản phá xuất thần trên sân cỏ mà còn lan tỏa về tận quê nhà Diễn Châu (Nghệ An). Sáng nay 24/1, gánh hoa quả nhỏ của mẹ thủ môn sinh năm 2005 bỗng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Cao Văn Bình toả sáng trong trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026 (Ảnh: FBNV)

Theo chia sẻ, từ khi Cao Văn Bình tỏa sáng với màn trình diễn xuất sắc, bắt không ít pha bóng mười mươi trước sức ép nghẹt thở của U23 Hàn Quốc, lại cản phá quả penalty quyết định giúp U23 Việt Nam chiến thắng, bà con lối xóm và người quen trong vùng liên tục ghé qua chúc mừng. Gánh hoa quả của mẹ Văn Bình vì thế cũng "đắt khách", không chỉ vì mua bán mà còn là nơi mọi người dừng chân hỏi han, chung vui cùng gia đình có cậu con trai "bắt hay quá trời".

Nụ cười hạnh phúc của mẹ Văn Bình (Ảnh: Nghệ An News)

Không giấu được niềm tự hào, người thân của Văn Bình cho biết ngày mai thủ môn U23 Việt Nam sẽ trở về quê nhà Diễn Châu sau giải đấu. Gia đình đã chuẩn bị sẵn 10 mâm cỗ để đãi bà con làng xóm, như một cách chia sẻ niềm vui giản dị nhưng ấm áp của người quê Nghệ An.

Gia đình thủ môn Cao Văn Bình (Ảnh: FBNV)

Với người hâm mộ, Cao Văn Bình là chốt chặn vững vàng trong khung gỗ, góp công lớn vào chiến tích của U23 Việt Nam. Còn với gia đình và quê hương, anh vẫn là cậu con trai hiền lành, là niềm tự hào khiến cả làng rộn ràng những ngày này. Từ sân cỏ châu Á đến gánh hoa quả nhỏ nơi quê nhà, hành trình của "người gác đền" U23 Việt Nam đang được viết nên bằng những khoảnh khắc rất đời, rất tình.

Văn Bình khoe HCĐ U23 châu Á 2026 (Ảnh: FBNV)