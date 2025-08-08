Gắn "tick xanh trách nhiệm" lên rau củ, trứng, thịt, cá: Người tiêu dùng mua sự minh bạch

Ngày 6-8, đoàn công tác do Sở Công Thương TP HCM chủ trì đã khảo sát một số cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm "Tick xanh trách nhiệm".

Tại Co.opmart Thắng Lợi, MM Mega Market Hiệp Phú và cửa hàng Bách Hóa Xanh tại phường Thới An, khu vực kinh doanh sản phẩm "Tick xanh trách nhiệm" được bài trí bắt mắt tại vị trí nổi bật, chủ yếu là mặt hàng rau củ quả.

Khách hàng dễ dàng quét QR code để truy cập thông tin sản phẩm được gắn "Tick xanh trách nhiệm"

Đặc biệt, tại Co.opmart Thắng Lợi, ngoài mặt hàng rau củ quả, một số sản phẩm như trứng gà/vịt cũng đã có "tick xanh".

Đại diện các hệ thống phân phối nhìn nhận người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn đến sản phẩm này. Cụ thể, tại hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, sức mua các sản phẩm có dán "tick xanh" trong tháng 7-2025 đã tăng 40% so với cùng kỳ năm 2024; còn tại hệ thống MM Mega Market tăng 20%-30%.

Đoàn khảo sát tra cứu thông tin sản phẩm "Tick xanh trách nhiệm" tại Co.opmart Thắng Lợi

Tại MM Mega Market, sản phẩm "Tick xanh trách nhiệm" cũng được bố trí khu vực riêng để khách hàng dễ nhận diện, mua sắm

Theo ông Đào Hà Trung, Chủ tịch Hội Công nghệ cao TP HCM (đơn vị đồng hành chương trình), đến nay, có 12 hệ thống phân phối, hơn 330 nhà cung cấp và hơn 3.000 sản phẩm tham gia "Tick xanh trách nhiệm". Sản phẩm không chỉ dừng ở nhóm hàng tươi sống mà còn bao gồm hàng chế biến, đóng gói với hệ thống giám sát chất lượng được cập nhật bằng công nghệ blockchain.

Tem "Tick xanh trách nhiệm" đang trở thành đặc điểm nhận diện và lợi thế cạnh tranh cho nhiều sản phẩm

"Người tiêu dùng hiện không chỉ mua sự an toàn mà còn mua chất lượng và trách nhiệm. Hệ thống "tick xanh" này hỗ trợ kiểm soát chất lượng chặt chẽ và minh bạch toàn chuỗi cung ứng" – ông Trung nhấn mạnh.

Theo ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc Marketing MM Mega Market Việt Nam, "tick xanh trách nhiệm" là cam kết xuyên suốt từ cơ quan quản lý đến nhà phân phối. Các nhà cung cấp bị kiểm tra định kỳ và đột xuất, vi phạm sẽ bị thu hồi.

Bách Hóa Xanh cũng đang tích cực mở rộng chương trình đến nhiều nhà cung cấp, nhiều mặt hàng hơn

Với Saigon Co.op, "tick xanh" đang là lợi thế cạnh tranh. "Chúng tôi vận động, đào tạo và hướng dẫn nhà cung cấp in logo "tick xanh" lên nhãn hàng" – bà Võ Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc phòng kinh doanh Saigon Co.op, chia sẻ.

Sản phẩm được xác nhận "Tick xanh trách nhiệm" đang được 1 số hệ thống bán lẻ ưu tiên đặt hàng