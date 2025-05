Ngày 27/5/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An cho biết: đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 04 đối tượng về tội buôn bán hàng giả bao gồm Phạm Thị Sáng (sinh năm 1962), trú tại quận Gia Lâm, TP Hà Nội; Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1977), Phạm Thị Phương (sinh năm 1975), Hoàng Văn Thái (sinh năm 1991) cùng trú tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.