Gần nửa đề cử xe cho người mới tại BCA 2024 thường trong top 10 doanh số, mẫu dẫn đầu bình chọn không nằm trong số đó

Xe quốc dân cho người mới là một trong 8 hạng mục giải thưởng của Car Choice Awards (CCA) thuộc Better Choice Awards (BCA) 2024.

Đây là giải thưởng dành cho các mẫu xe ô tô phổ thông phù hợp với những người mua xe lần đầu. Những mẫu xe này phải đáp ứng được các tiêu chí quan trọng như giá cả hợp lý, dễ dàng vận hành, an toàn, tiện nghi cơ bản, và chi phí bảo dưỡng thấp. Xe phổ thông tiêu biểu cho người mới cần mang lại sự an tâm và hài lòng tối đa cho người dùng, giúp họ dễ dàng thích nghi và cảm thấy thoải mái khi sử dụng xe ô tô.

Trong danh sách này, có thể thấy gần một nửa là những cái tên quen thuộc nằm trong top 10 bán chạy hàng tháng như Hyundai Accent, Mazda CX-5, Toyota Yaris Cross, Kia Sonet, Ford Everest và VinFast VF 5 Plus. Tuy nhiên, mẫu xe đang nhận được nhiều lượt bình chọn nhất lại là VinFast VF 6.

Dưới đây là danh sách những Xe quốc dân cho người mới lọt vào vòng đề cử của BCA năm nay.

VinFast VF 6

VinFast VF 6, với những ưu điểm của xe điện kết hợp với giá trị vượt trội mang lại ở các mảng an toàn, không gian, tiện nghi và vận hành đã và đang là một trong những mẫu xe gia đình vượt trội nhất phân khúc của mình.

Do bản chất là xe điện, VinFast VF 6 mặc định có ưu thế trong mảng chi phí vận hành. Dù giá điện và xăng có thể biến động theo thời gian, chi phí sạc xe điện luôn luôn thấp hơn chi phí đổ xăng. Thêm vào đó, VinFast đã, đang và sẽ có nhiều động thái ưu đãi miễn phí gửi và sạc xe liên tục.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF 5 Plus là mẫu xe thể hiện được chất riêng của chủ nhân thông qua 6 tùy chọn màu sơn ngoại thất đơn sắc lẫn đa sắc, mang đến tính cá nhân hóa cao cũng như tạo sự phá cách. Với sự đa dạng về sắc màu, VF 5 Plus phù hợp cho nhiều nhóm khách hàng, từ những người thích sự đơn giản đến những ai có nhu cầu thể hiện được cá tính riêng của bản thân.

Thiết kế của VF 5 Plus phá cách, dễ thu hút những ánh nhìn khi di chuyển trên đường. So với các mẫu xe hạng A, VinFast VF 5 Plus có phần nhỉnh hơn khi được trang bị đủ 4 phanh đĩa và bộ mâm 17 inch.

Nội thất của VinFast VF 5 Plus thiết kế theo phong cách đơn giản nhưng vẫn toát lên nét hiện đại với cần số dạng núm xoay, vô lăng D-Cut, màn hình giải trí trung tâm 8 inch…

VinFast VF 3

Không đơn giản chỉ là hiện tượng mạng, VinFast VF 3 còn là lời giải cho bài toàn “tiền ít nhưng vẫn muốn sở hữu ô tô”. Với những khách hàng có kinh phí không qua lớn, việc sở hữu một chiếc xe nhỏ gọn như VF 3 là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Tuy thuộc phân khúc mini nhưng VF 3 lại có kích thước rộng hơn hầu hết xe hạng A. Với kích thước nhỏ gọn, VF 3 rất thích hợp di chuyển trong những môi trường đô thị, mật độ dân cư đông đúc.

Mitsubishi Xforce

Nằm trong phân khúc SUV hạng B cạnh tranh “khắc nghiệt” nhất thị trường thế nhưng Mitsubishi Xforce vẫn luôn nằm trong top đầu, thậm chí nhiều lần đứng đầu.

Mitsubishi Xforce ghi điểm với vẻ ngoài trẻ trung, thể thao hợp với những khách hàng mới mua xe lần đầu đầu.

Nội thất xe có thiết kế hiện đại và dễ làm quen. Khu vực táp-lô được bố trí đồng hồ tốc độ dạng màn hình 8 inch sau vô-lăng đặt chung với màn hình trung tâm 12,3 inch cảm ứng có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

VinFast VF e34

Với mức giá 710 triệu đồng (thuê pin), VinFast VF E34 là một trong những mẫu C-SUV rẻ nhất toàn thị trường. Đó là chưa tính thêm những chương trình ưu đãi khi đặt mua sớm.

Chi phí sạc sẽ được tính dựa trên số kWh sử dụng nhân với giá điện sinh hoạt theo quy định của nhà nước hoặc đơn giá tại trạm sạc của VinFast. Nếu tính theo giá sạc tại trạm VinFast hiện nay là 3.117,4 VNĐ/kWh thì chi phí sạc xe điện VinFast VF e34 cho quãng đường 500 km là 208.866 VNĐ, rẻ hơn nhiều so với xe xăng.

Ford Territory

Ford Territory sở hữu diện mạo hiện đại, mang đậm dấu ấn ngôn ngữ của hãng xe Mỹ. Nhưng về Việt Nam, Territory vẫn cho cảm giác tươi mới, toát lên nguồn năng lượng dồi dào của sự trẻ trung và mạnh mẽ.

Hơi thở hiện đại tiếp tục thể hiện rõ ở nội thất Ford Territory với bộ đôi màn hình 12,3 inch trải dài thời thượng. Mặt taplo tinh giản, không còn các phím vật lý. Bảng điều khiển chia hai phần có sự tương phản về màu sắc trên và dưới cùng với tone chủ đạo phối 2 màu.

Hệ thống an toàn Ford Territory được đánh giá cao khi có gói hỗ trợ lái nâng cao Ford Co-Pilot 360, bao gồm các tính năng: cảnh báo va chạm & hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước, cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo xe cắt ngang,...

Mazda CX-5

Kể từ khi ra mắt phiên bản 2023, Mazda CX-5 trở thành ông vua của phân khúc SUV hạng C. Với mức giá từ 749 triệu đồng đi cùng nghị quyết giảm 50% lệ phí trước bạ, CX-5 trở thành một lựa chọn rất đáng cân nhắc cho những người sắp mua xe ở thời điểm hiện tại.

Mazda CX-5 có 2 tùy chọn động cơ, gồm động cơ 2.0L công suất 154 mã lực và động cơ 2.5L công suất 188 mã lực. Trong khi đối thủ Honda CR-V có gói Sensing trên cả 3 phiên bản thì Mazda CX-5 cũng bắt đầu "phổ thông hóa" i-Activsense khi đưa lên bản tầm trung Luxury. Tuy nhiên, bản Deluxe vẫn chưa có gói công nghệ này.

Giới chuyên môn đánh giá Mazda CX-5 sở hữu hệ thống an toàn hiện đại hàng đầu phân khúc.

Toyota Yaris Cross

Những người mua xe lần đầu thường nằm trong nhóm đối tượng người trẻ, chưa hoặc mới lập gia đình, vì thế việc chọn những mẫu SUV hạng B như Yaris Cross là điều dễ hiểu. Kích thước tổng thể của mẫu xe này là 4.310 x 1.770 x 1.615 mm, cùng trục cơ sở 2.620 mm.

Ngoại hình xe ghi điểm nhờ cụm đèn mảnh, lưới tản nhiệt gọn gàng hơn và đèn hậu gợi nhớ đến mẫu RAV4 ở phân khúc trên. Mâm xe trang bị loại 5 chấu kép, phay 2 tông màu bắt mắt.

Nội thất của Yaris Cross có nhiều nét tương đồng với những mẫu xe đàn anh như Raize hay Corolla Cross. Các phím chức năng trên khoang cabin được bố trí trực quan, dễ sử dụng.

Hyundai Accent

Với một loạt thay đổi từ trong ra ngoài, Hyundai Accent thật sự lột xác, thoát khỏi các mác xe dịch vụ, từ đó dễ dàng tiếp cận được tệp khách hàng mới.

Hyundai Accent mới ghi điểm với khách hàng mới nhờ thiết kế lưới tản nhiệt cỡ lớn, nối liền với cụm đèn trước dạng LED. Mui xe vuốt về phía sau theo phong cách fastback. Đuôi xe nổi bật với đèn hậu LED hình chữ L vắt ngang. Bộ mâm 5 chấu kép kích thước 16 inch.

Nằm trong phân khúc phổ thông như sedan hạng B, Hyundai Accent dễ dàng lọt vào tầm mắt của những người mới mua xe lần đầu.

Lynk & Co 06

Thiết kế của Lynk & Co 06 rất bắt mắt, dễ dàng thu hút được những người trẻ, mới mua xe lần đầu.

Trang bị ngoại thất nổi bật có hệ thống đèn LED hoàn toàn với giao diện đèn định vị và đèn hậu cách điệu 3D. Bộ mâm 18 inch có thiết kế trẻ trung với các tông màu tương phản.

Điểm nổi bật đầu tiên của Lynk & Co 06 trong phân khúc là động cơ và hệ truyền động. Phiên bản bán tại Việt Nam dùng động cơ 1.5L tăng áp, công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 290 Nm. Hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp - trang bị thường xuất hiện trên các dòng xe hướng tới vận hành thể thao. Xe có 4 chế độ lái gồm Economy (Tiết kiệm), Comfort (Thoải mái), Sport (Thể thao) và Intelligent (Thông minh).

Kia Sonet

Kia Sonet dễ thu hút những khách hàng mới mua xe lần đầu nhờ mức giá thấp dễ tiếp cận. Cụ thể, mẫu SUV hạng A này có giá từ 539-624 triệu đồng. Thay vì mua những mẫu sedan hạng B bản thấp, khách hàng có thể sở hữu một mẫu SUV đa dụng.

Một điểm đáng chú ý ở Kia Sonet đó là dù được thiết kế đi phố nhưng vô lăng lại khá nặng. Chiếc vô lăng nếu chạy đường trường, cao tốc hay đèo dốc… sẽ rất thích bởi độ chắc chắn cao, không bị lỏng lẻo hời hợt, khả năng truyền mặt đường cũng rất ổn.

Sonet là một mẫu CUV nhỏ gọn được thiết kế chủ yếu để di chuyển trong đô thị nên động cơ 1.5L rất hợp lý, cho sức mạnh đủ dùng.

Ford Everest

Tuy không phải là xe mới nhưng lại rất hợp với những gia đình lớn muốn mua xe lần đầu. Nội thất Everest ghi điểm với sự rộng rãi với trục cơ sở dài 2.900 mm.

Thiết kế xe vẫn là thứ hút mắt nhất với kiểu dáng cứng cáp, vuông vức. “Dàn chân” là bộ mâm 6 chấu, kích thước 20 inch thể thao.

Tuy xe có kích thước lớn và động cơ mạnh mẽ, điều khiển Ford Everest lại khá dễ dàng với nhẹ nhàng, thư thái rất quen thuộc. Công nghệ an toàn của xe hiện đại nhất phân khúc.

