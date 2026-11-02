HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Gần Hà Nội, một “thiên đường mua sắm” hạng nhất, chuẩn Nhật Bản sắp mở cửa

Pha Lê
|

Dự án này có thể đón khoảng 10 triệu lượt khách tham quan và mua sắm/năm và tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 2.500 lao động.

Trung tâm Thương mại Aeon Mall Hạ Long được đầu tư xây dựng tại phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh. Aeon Mall Hạ Long được chính thức khởi công vào tháng 2/2025.

Với diện tích xây dựng khoảng 91.000m², diện tích mặt sàn khoảng 130.000m², trong đó diện tích cho thuê khoảng 54.000m², Aeon Mall Hạ Long được xây dựng theo định hướng thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo, hệ thống điện mặt trời trên mái, cũng như áp dụng các công nghệ, vật liệu mới nhất để phòng chống ngập lụt và mưa bão. Tổng mức đầu tư trên 5.200 tỷ đồng.

Là một trung tâm thương mại hạng nhất, Aeon Malll Hạ Long bao gồm các tiện ích dịch vụ chính, như: Kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát; khu vui chơi cho trẻ em và không gian bán hàng; khu vực rạp chiếu phim.

Ông Inui Shinichiro, Tổng Quản lý Trung tâm Thương mại Aeon Mall Hạ Long, cho biết, dự án đang thi công hoàn thiện toàn bộ cơ sở vật chất, phấn đấu mở cửa vào ngày 11/11/2026 và chính thức khai trương vào ngày 14/11/2026.

Theo Tổng Quản lý Trung tâm Thương mại Aeon Mall Hạ Long Inui Shinichiro, Aeon Mall Hạ Long quy tụ khoảng 140 cửa hàng chuyên dụng, thuộc nhóm trung tâm thương mại có quy mô lớn nhất Quảng Ninh. Hơn một nửa số cửa hàng là những thương hiệu lần đầu tiên có mặt tại Quảng Ninh.

Aeon Mall Hạ Long được kỳ vọng sẽ mang đến phong cách sống mới với những giá trị mới, kết nối trải nghiệm du lịch và làm nổi bật những nét đặc trưng của vùng di sản cùng cộng đồng địa phương.

Với vị trí tại trung tâm dịch vụ, du lịch của Quảng Ninh, hạ tầng kết nối giao thông đồng bộ, khi đi vào hoạt động, Aeon Mall Hạ Long có thể đón khoảng 10 triệu lượt khách tham quan và mua sắm/năm và tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 2.500 lao động.

Gần Hà Nội, một “thiên đường mua sắm” 5.200 tỷ, chuẩn Nhật Bản sắp mở cửa - Ảnh 1.

Aeon Mall Hạ Long đã được hoàn thiện đầu tư xây dựng.

Công ty TNHH AeonMall Việt Nam là doanh nghiệp thuộc Tập đoàn AEON (Nhật Bản), có trụ sở tại Hà Nội. Công ty hoạt động trong lĩnh vực phát triển, cho thuê, vận hành và quản lý các trung tâm thương mại quy mô lớn tại Việt Nam. Đến nay, AeonMall Việt Nam đã đưa vào hoạt động 8 trung tâm thương mại gồm các cơ sở tại TP.HCM, Bình Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Huế và cơ sở mới nhất là AEON Tân An tại Long An. Tổng diện tích cho thuê của toàn hệ thống đạt hơn 462.000 m2.

Tổng vốn đầu tư của tập đoàn tại Việt Nam hiện đạt khoảng 1,5 tỷ USD.

Trong một diễn biến khác, tháng 9 vừa qua, Công ty TNHH AEON Mall Việt Nam đã điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 27.942,9 tỷ đồng lên 28.439,3 tỷ đồng (1,18 tỷ USD), tức là tăng 496,4 tỷ đồng, tương đương gần 2%. Aeonmall Việt Nam không đưa thêm lý do cho việc tăng vốn này, trong bối cảnh Aeon Mall đang liên tục mở rộng thêm nhiều cơ sở tại Việt Nam.

Theo báo cáo của AEON Mall cho năm tài khóa 2025 (tháng 3/2025 - tháng 2/2026), doanh thu của tập đoàn khoảng 472 tỷ yên và lợi nhuận 68,4 tỷ yên, tương đương 77.523 tỷ đồng doanh thu và 11.221 tỷ đồng lợi nhuận.

Nhật Bản là thị trường có doanh thu lớn nhất của AEON Mall, đạt 364,7 tỷ yên. Việt Nam là thị trường nước ngoài lớn thứ hai với 18,8 tỷ yên, tương đương 3.088 tỷ đồng (tăng 8,7% so với cùng kỳ).

Tags

AEON MALL

Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam

trung tâm thương mại aeon mall

AEON Mall Hạ Long

aeon

tập đoàn Aeon

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại