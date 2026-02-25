Gắn điện thoại xem Google Maps khi lái xe có bị phạt không?

Khoản 6 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về việc sử dụng điện thoại di động khi đi xe máy như sau:

Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm

...

6. Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ.

Như vậy, việc dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ là hành vi bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, trường hợp cá nhân gắn điện thoại lên giá đỡ để xem Google Maps mà không dùng tay cầm và thao tác với điện thoại trong quá trình điều khiển xe, thì không vi phạm quy định nêu trên.

Lý do là lỗi trong quy định vừa nêu nhấn mạnh vào hành vi "dùng tay cầm và sử dụng điện thoại". Khi điện thoại được cố định trên giá đỡ và cá nhân chỉ quan sát màn hình để định hướng mà không thao tác, thì không thuộc phạm vi cấm.

Mặc dù vậy, việc sử dụng điện thoại ngay cả khi được gắn trên giá đỡ vẫn cần tuân thủ nguyên tắc đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.

Mức phạt lỗi sử dụng điện thoại khi lái xe

Đeo tai nghe để Google Maps chỉ đường có bị phạt?

Tại khoản 3 Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định người lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện các hành vi sau:

Điều 33. Người lái xe, người được chở, hàng hóa xếp trên xe mô tô, xe gắn máy

...

Người lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện các hành vi sau đây:

a) Đi xe dàn hàng ngang;

b) Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác;

c) Sử dụng ô, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính;

d) Buông cả hai tay; đi xe bằng một bánh đối với xe mô tô, xe gắn máy hai bánh; đi xe bằng hai bánh đối với xe mô tô, xe gắn máy ba bánh;

Như vậy, ngoại trừ máy trợ thính thì mọi thiết âm thanh khác đều bị cấm sử dụng khi đang điều khiển xe máy, xe máy điện tham gia giao thông.

Do đó, đeo tai nghe để Google Maps chỉ đường khi lái xe máy là hành vi không được thực hiện khi tham gia giao thông. Ngay cả khi chỉ đeo tai nghe một bên, hành vi này vẫn được coi là vi phạm quy định giao thông, vì quy định pháp luật không phân biệt số lượng tai nghe sử dụng.

Đeo tai nghe khi đi xe máy bị xử phạt bao nhiêu tiền?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 168/2024 về xử phạt, trừ điểm giấy phép lái của người điều khiển xe máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:

Điều 7. Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

4. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h;

b) Dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định;

c) Vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt đối với loại phương tiện đang điều khiển, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này;

d) Quay đầu xe trong hầm đường bộ;

đ) Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù), thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác.

Như vậy, đeo tai nghe khi đi xe máy sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Lưu ý, trường hợp đeo tai nghe khi đi xe máy gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng. (điểm b khoản 10 Điều 7 Nghị định 168/2024).

Lỗi đeo tai nghe khi đi xe máy bị trừ bao nhiêu điểm giấy phép lái xe?

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 168/2024 về xử phạt, trừ điểm giấy phép lái của người điều khiển xe máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:

Điều 7. Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

12. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt chính, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Thực hiện hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này còn bị tịch thu thiết bị phát tín hiệu ưu tiên lắp đặt, sử dụng trái quy định;

b) Thực hiện hành vi quy định tại điểm a, điểm b, điểm h, điểm i, điểm k khoản 9 Điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng;

c) Thực hiện hành vi quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 9; khoản 11 Điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

13. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe như sau:

a) Thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 3; khoản 5; điểm b, điểm c, điểm d khoản 6; điểm a khoản 7 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 02 điểm;

b) Thực hiện hành vi quy định tại điểm đ khoản 4; điểm a khoản 6; điểm c, điểm d, điểm đ khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm;

c) Thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 7, điểm c khoản 9 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 06 điểm;

d) Thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 8, khoản 10 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm.

Như vậy, bên cạnh việc bị phạt tiền thì người vi phạm lỗi đeo tai nghe khi đi xe máy còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo quy định pháp luật.

Nếu đeo tai nghe khi đi xe máy mà gây tai nạn giao thông thì bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm. (điểm d khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024).