Gần 800 người thiệt mạng hoặc mất tích vì thiên tai 9 tháng đầu năm ở Trung Quốc

Tuy vậy, so với số liệu bình quân cùng kỳ 5 năm qua, số người bị ảnh hưởng, số người chết và mất tích, số nhà sập và thiệt hại trực tiếp về kinh tế đã lần lượt giảm 31%, 14%, 16% và 14%. Nếu như trong nửa đầu năm nay tình hình thiên tai ở Trung Quốc nhìn chung tương đối nhẹ, thì trong quý 3, do ảnh hưởng của bão lũ và mưa lớn nghiêm trọng, các tỉnh phía Bắc Trung Quốc đã phải chịu thiệt hại nặng nề hơn so với khu vực miền Nam.



Trong 9 tháng đầu năm, 39 trận mưa lớn đã xảy ra trên khắp Trung Quốc, với lượng mưa trên toàn quốc là 582 mm, nhiều hơn 4% so với lượng mưa trung bình hàng năm trong cùng thời kỳ. Bão đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở các tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc ở miền Trung và tỉnh Thiểm Tây ở phía Tây Bắc Trung Quốc vào tháng 7 và 8.

Mặc dù đã có 16 cơn bão hình thành ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông trong 9 tháng đầu năm, ít hơn trung bình hàng năm 2,5 trận, song chỉ có 3 trận bão đổ bộ vào Trung Quốc.

Bên cạnh đó, động đất hoạt động mạnh ở Trung Quốc thời gian qua và hầu hết các trận động đất đều xảy ra ở các địa phương phía Tây, như Tân Cương, Tây Tạng, Thanh Hải, Vân Nam và Tứ Xuyên. 9 tháng đầu năm, nước này đã xảy ra 17 trận động đất từ 5 độ richter trở lên, khiến 453.000 người tại 14 tỉnh, thành bị ảnh hưởng, trong đó có 9 người chết, 62.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng, thiệt hại kinh tế trực tiếp 8,2 tỷ nhân dân tệ (gần 1,3 tỷ USD)./.