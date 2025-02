Gần 70 chủ xe có biển số sau đây sẽ bị xử lý phạt nguội theo Nghị định 168: Có người 1 tuần vi phạm tới 5 lần

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Bình thông tin về 67 lượt phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 19/2/2025 đến ngày 25/2/2025. Trong đó, 2 lỗi hay gặp là lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và lỗi vượt quá tốc độ.

Cụ thể:

Qua hệ thống camera giám sát phát hiện 10 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông gồm:

Qua tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, ghi nhận 57 lượt phương tiện vi phạm lỗi vượt quá tốc độ gồm:

Đáng chú ý, trong số này, có 1 xe ôtô mang biển kiểm soát tỉnh Nam Định 18C - 124.06 vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đến 5 lần chỉ trong 1 tuần qua.

Bên cạnh 17 lượt phương tiện vi phạm mang biển kiểm soát tỉnh Thái Bình, 50 lượt phương tiện vi phạm còn lại mang biển kiểm soát tỉnh ngoài, nhiều xe mang biển số Hà Nội.

Người vi phạm có thể được xem thông tin, hình ảnh về hành vi vi phạm hay không?

Lực lượng CSGT hiện đang triển khai việc xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo hướng dẫn tại Thông tư số 73/2024/TT-BCA do Bộ Công an ban hành.

Theo Điều 15 của Thông tư, việc phát hiện vi phạm hành chính có thể thực hiện thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Cụ thể, cán bộ CSGT sử dụng các phương tiện này để ghi nhận, thu thập bằng chứng về vi phạm của người và phương tiện tham gia giao thông.

Người điều khiển phương tiện có trách nhiệm phối hợp khi được yêu cầu kiểm tra, giám sát bằng các thiết bị kỹ thuật của lực lượng CSGT. Dữ liệu thu thập được có thể bao gồm hình ảnh, phiếu in, thông số đo, hoặc dữ liệu lưu trữ trong bộ nhớ của thiết bị. Những thông tin này sẽ được tổng hợp, lập danh sách, in thành bản ảnh hoặc bản ghi để phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính.

Trong trường hợp phương tiện, thiết bị kỹ thuật phát hiện hành vi vi phạm, lực lượng chức năng có thẩm quyền sẽ tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra và xử lý theo quy định.

Trong trường hợp người vi phạm đề nghị được xem thông tin, hình ảnh hoặc kết quả thu thập về hành vi vi phạm, Tổ công tác CSGT sẽ cung cấp để xem trực tiếp tại địa điểm kiểm soát.

Nếu tại thời điểm kiểm tra chưa có sẵn các dữ liệu này, người vi phạm sẽ được hướng dẫn đến trụ sở đơn vị để xem thông tin, hình ảnh và kết quả thu thập khi thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Hình ảnh phương tiện vi phạm lỗi vượt quá tốc độ. Nguồn: CTTĐT Công an Thái Bình

Sau khi tiếp nhận kết quả vi phạm, cơ quan công an hoặc lực lượng CSGT cấp xã, huyện có thẩm quyền sẽ tiến hành gửi thông báo xử phạt đến địa chỉ thường trú của cá nhân hoặc trụ sở của tổ chức vi phạm trên địa bàn.

Thông báo vi phạm có thể được gửi bằng văn bản hoặc thông qua phương thức điện tử, sử dụng ứng dụng VNeTraffic nếu đáp ứng đủ điều kiện về hạ tầng, kỹ thuật và kết nối dữ liệu.

Khi nhận được thông báo phạt nguội, cá nhân hoặc tổ chức vi phạm có trách nhiệm đến cơ quan công an hoặc CSGT có thẩm quyền để thực hiện việc xử lý vi phạm, nộp phạt theo quy định hoặc cung cấp bằng chứng chứng minh nếu cho rằng không có lỗi vi phạm.

Sau khi nhận thông báo, chủ phương tiện hoặc người điều khiển xe có trách nhiệm nộp phạt trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Nếu quá hạn, có thể bị cưỡng chế thi hành và phải chịu lãi suất chậm nộp theo quy định.

Có thể xóa lỗi vi phạm nếu không nhận được thông báo phạt nguội hay không?

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính là 1 năm, tính từ ngày ra quyết định xử phạt. Để ra quyết định xử phạt, cơ quan chức năng phải lập biên bản vi phạm. Khi phát hiện lỗi qua hình ảnh, CSGT sẽ gửi giấy mời chủ phương tiện đến làm việc trước khi lập biên bản.

Có trường hợp chủ phương tiện không nhận được giấy mời hay thông báo cho đến khi đi đăng kiểm hoặc kiểm tra trên ứng dụng. Nếu lỗi vi phạm đã quá thời hiệu 1 năm, việc xóa lỗi chỉ được xem xét trong trường hợp có lý do khách quan hoặc bất khả kháng, chẳng hạn như không nhận được thông báo do sai địa chỉ hoặc sự cố khác (phải có đơn trình bày và được cơ quan chức năng xác minh).

Tuy nhiên, hệ thống không tự động xóa lỗi vi phạm nếu chưa đóng phạt. Nếu trong vòng một năm, cơ quan chức năng đã gửi thông báo nhưng chủ phương tiện không phản hồi hoặc không đến giải quyết, vi phạm vẫn sẽ bị xử lý khi chủ phương tiện đến làm thủ tục, dù thời gian đã quá 1 năm.