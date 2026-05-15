Gần 600 tỷ USD tài sản bị Mỹ và phương Tây đóng băng: 'Nạn nhân' gồm những ai?

Y Vân
|

Quan chức an ninh Nga đưa ra ước tính về giá trị tài sản của một số nước mà đang bị Mỹ và phương Tây đóng băng.

Tại cuộc họp lần thứ 21 của các thư ký các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ngày 14/5, Thư ký Hội đồng An ninh Sergey Shoigu cho biết phương Tây đã đóng băng khoảng 590 tỷ USD của nhiều quốc gia.

Nhận định về những biến động toàn cầu hiện nay, ông Shoigu nói nguyên nhân là do Mỹ và các đồng minh muốn duy trì sự thống trị của mình.

“Sự hỗn loạn đang gia tăng trong chính trị và kinh tế toàn cầu. Quan hệ quốc tế tiếp tục xấu đi đều đặn. Nguyên nhân sâu xa của những biến động hiện nay là do Mỹ và các đồng minh muốn duy trì sự thống trị của mình”.

Để đạt được mục đích này, họ đang sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, từ việc sử dụng vũ lực và phát động chiến tranh thương mại đến việc gây ra các cuộc khủng hoảng khu vực. “Luật pháp quốc tế và hệ thống các thể chế đa phương đang bị phá hoại”, vị quan chức Nga nói.

“Theo ước tính thận trọng nhất của chúng tôi, phương Tây đã đóng băng khoảng 590 tỷ USD của Nga, Cuba, Venezuela, Iraq, Iran, Triều Tiên, Libya và Afghanistan. Tôi tin chắc rằng tất cả các nhà lãnh đạo sẽ rút ra kết luận đúng đắn về việc cất giữ tài sản quốc gia ở phương Tây”, ông nói.

Phát biểu về tiềm năng của các nước SCO, ông Shoigu cho biết Nga đang trông cậy vào những nỗ lực phối hợp của SCO để thiết lập một Quan hệ Đối tác Á-Âu rộng lớn hơn.

“Tiềm năng tổng hợp của các quốc gia chúng ta cho phép chúng ta coi SCO là một trong những trụ cột của trật tự thế giới đa cực và là yếu tố then chốt trong cấu trúc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt ở Á-Âu”.

Theo Tass﻿

Việt Nam sắp hợp long công trình 3.500 tỷ đồng tĩnh không cao nhất cả nước, nối thông Đông - Tây

Việt Nam sắp hợp long công trình 3.500 tỷ đồng tĩnh không cao nhất cả nước, nối thông Đông - Tây

01:28
Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

00:39
Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

00:33
Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

01:10
Khung cảnh 'khó tin' ở dự án 1.166 tỷ đồng thi công khẩn cấp, giúp 'giải cứu' Hà Nội trước mùa mưa bão

Khung cảnh 'khó tin' ở dự án 1.166 tỷ đồng thi công khẩn cấp, giúp ‘giải cứu’ Hà Nội trước mùa mưa bão

01:29
Nóng: CSGT 'điểm mặt' 3 thanh niên dùng dép đánh người đi đường vi phạm tới 7 lỗi

Nóng: CSGT 'điểm mặt' 3 thanh niên dùng dép đánh người đi đường vi phạm tới 7 lỗi

00:39
Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

00:41
Phơi thóc giữa đường, người phụ nữ cầm bồ cào đập chặn xe ô tô đi qua

Phơi thóc giữa đường, người phụ nữ cầm bồ cào đập chặn xe ô tô đi qua

01:04
