Gần 600 tỷ USD tài sản bị Mỹ và phương Tây đóng băng: 'Nạn nhân' gồm những ai?

Tại cuộc họp lần thứ 21 của các thư ký các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ngày 14/5, Thư ký Hội đồng An ninh Sergey Shoigu cho biết phương Tây đã đóng băng khoảng 590 tỷ USD của nhiều quốc gia.

Nhận định về những biến động toàn cầu hiện nay, ông Shoigu nói nguyên nhân là do Mỹ và các đồng minh muốn duy trì sự thống trị của mình.

“Sự hỗn loạn đang gia tăng trong chính trị và kinh tế toàn cầu. Quan hệ quốc tế tiếp tục xấu đi đều đặn. Nguyên nhân sâu xa của những biến động hiện nay là do Mỹ và các đồng minh muốn duy trì sự thống trị của mình”.

Để đạt được mục đích này, họ đang sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, từ việc sử dụng vũ lực và phát động chiến tranh thương mại đến việc gây ra các cuộc khủng hoảng khu vực. “Luật pháp quốc tế và hệ thống các thể chế đa phương đang bị phá hoại”, vị quan chức Nga nói.

“Theo ước tính thận trọng nhất của chúng tôi, phương Tây đã đóng băng khoảng 590 tỷ USD của Nga, Cuba, Venezuela, Iraq, Iran, Triều Tiên, Libya và Afghanistan. Tôi tin chắc rằng tất cả các nhà lãnh đạo sẽ rút ra kết luận đúng đắn về việc cất giữ tài sản quốc gia ở phương Tây”, ông nói.

Phát biểu về tiềm năng của các nước SCO, ông Shoigu cho biết Nga đang trông cậy vào những nỗ lực phối hợp của SCO để thiết lập một Quan hệ Đối tác Á-Âu rộng lớn hơn.

“Tiềm năng tổng hợp của các quốc gia chúng ta cho phép chúng ta coi SCO là một trong những trụ cột của trật tự thế giới đa cực và là yếu tố then chốt trong cấu trúc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt ở Á-Âu”.

Theo Tass﻿