Gần sáu thập kỷ sau ngày người lính trẻ Huỳnh Văn Quên ngã xuống trên chiến trường, những di vật được tìm thấy bên cạnh hài cốt ông tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) đã được trao tận tay gia đình trong đêm cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường tối 26/7.

Tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng, nơi từng là nghĩa địa Chí Hòa - chiến trường ác liệt trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, không khí lắng xuống khi những di vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được nâng niu trao lại cho người thân.

Không còn là những hiện vật vô tri, mỗi kỷ vật mang theo dấu vết của thời gian, của chiến tranh và của một cuộc đời đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhận lại di vật của ông. Ảnh: Ngô Tùng

Đối với gia đình ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, đó là giây phút họ đã chờ đợi gần sáu mươi năm.

Người lính tuổi mười sáu năm ấy rời quê hương lên đường chiến đấu rồi mãi mãi không trở về. Kể từ ngày nhận tin ông hy sinh, người thân vẫn miệt mài dò hỏi, lần theo từng manh mối với hy vọng có ngày tìm được anh.

Những di vật trở thành cầu nối đưa người lính năm xưa trở về trong vòng tay gia đình sau gần 60 năm chờ đợi. Ảnh: Ngô Tùng

Trong giây phút xúc động tại chương trình, ông Huỳnh Văn Nhỏ, em ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, nhiều lần nghẹn lời.

"Gia đình chúng tôi rất vui mừng, rất xúc động khi nhận được tin đã tìm thấy anh Hai Quên. Trước hết, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Tư lệnh TPHCM, cùng tất cả các lực lượng đã quan tâm, hỗ trợ tìm kiếm.

Ông Huỳnh Văn Nhỏ - em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - chia sẻ xúc động phút cùng gia đình đón nhận những di vật quý giá về anh trai. Ảnh: Ngô Tùng

Gia đình tôi mất anh từ khi anh mới 16 tuổi. Đến nay đã gần 60 năm, cả gia đình luôn mong mỏi có ngày tìm được anh. Hôm nay, khi được nhìn lại những di vật của anh, chúng tôi xúc động đến mức không thể diễn tả thành lời.

Chúng tôi đặc biệt biết ơn Bộ Tư lệnh TPHCM và Chiến dịch 500 ngày đêm đã nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để gia đình có được ngày đoàn tụ này. Đây là niềm hạnh phúc rất lớn đối với gia đình chúng tôi", ông Nhỏ chia sẻ.

Khoảnh khắc ấy càng trở nên nghẹn ngào khi bà Nguyễn Thị Lệ - người phụ nữ từng hẹn ước nên duyên với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - lặng lẽ ôm những di vật của người thương năm nào.

Bà Nguyễn Thị Lệ ôm hình ảnh liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được phục dựng. Ảnh: Ngô Tùng

Gần sáu mươi năm trôi qua, chiến tranh đã lùi xa nhưng bà vẫn giữ trọn lời hẹn trong tim. Không có một đám cưới, không có ngày đoàn viên như từng mong ước, chỉ có sự thủy chung lặng lẽ cùng niềm tin rằng sẽ có một ngày ông trở về.

Ngày ấy cuối cùng cũng đến, nhưng người trở về chỉ còn là những kỷ vật được tìm thấy bên cạnh hài cốt.

Dẫu vậy, đối với bà và gia đình, đó vẫn là sự đoàn viên sau gần sáu thập kỷ ngóng đợi.

Những di vật nhỏ bé được trao lại trong đêm tháng Bảy không thể bù đắp những mất mát mà chiến tranh để lại. Nhưng sau gần 60 năm mòn mỏi kiếm tìm, đó là lời hồi đáp đầy nhân văn dành cho một gia đình chưa bao giờ từ bỏ hy vọng, đồng thời là minh chứng cho ý nghĩa của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ - hành trình trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.