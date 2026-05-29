HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Gần 5.000 tấn vải thiều Việt chuẩn bị xuất khẩu sang Trung Quốc: Doanh nghiệp láng giềng tăng tốc gom hàng

Hữu Bách
|

Trong bối cảnh xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc tăng nhiệt trở lại, vải thiều Việt Nam đang bước vào mùa thu hoạch với tín hiệu tiêu thụ tích cực từ thị trường tỷ dân.

Gần 5.000 tấn vải thiều Việt chuẩn bị xuất khẩu sang Trung Quốc: Doanh nghiệp láng giềng tăng tốc gom hàng - Ảnh 1.

Mùa vải thiều năm 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm khi hàng nghìn tấn vải Việt Nam chuẩn bị được xuất khẩu sang Trung Quốc, trong bối cảnh sức mua từ thị trường tỷ dân được đánh giá tiếp tục tăng mạnh.

Tại Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực của tỉnh Bắc Ninh ngày 28/5, địa phương cho biết khoảng gần 5.000 tấn vải thiều dự kiến sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc trong mùa vụ năm nay. Để hỗ trợ hoạt động tiêu thụ, Bắc Ninh đang phối hợp với các cơ quan chức năng và phía Trung Quốc triển khai “luồng xanh” ưu tiên tại các cửa khẩu trọng điểm như Bằng Tường và Hà Khẩu nhằm rút ngắn thời gian thông quan.

Theo đại diện địa phương, hệ thống logistics, kho bãi và thủ tục hành chính cũng đang được tối ưu để đáp ứng nhu cầu vận chuyển tăng mạnh trong thời gian ngắn của mùa vụ vải thiều.

Gần 5.000 tấn vải thiều Việt chuẩn bị xuất khẩu sang Trung Quốc: Doanh nghiệp láng giềng tăng tốc gom hàng - Ảnh 2.

Không chỉ nhập khẩu quả tươi, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc hiện còn đẩy mạnh thu mua vải để chế biến và sấy khô. Một số doanh nghiệp cho biết đã khảo sát khả năng mở xưởng gia công ngay tại Việt Nam nhằm tận dụng nguồn cung ổn định cũng như nhu cầu tiêu thụ ngày càng lớn tại Trung Quốc.

Các doanh nghiệp đánh giá vải Việt Nam có lợi thế rõ rệt về hương vị, độ ngọt và sự đa dạng chủng loại so với nhiều vùng trồng tại Trung Quốc. Đặc biệt, vải sấy khô của Việt Nam đang trở thành sản phẩm được ưa chuộng do phù hợp với thói quen sử dụng trà tại nhiều địa phương Trung Quốc và có thể bảo quản trong thời gian dài.

Nhờ hệ thống logistics phát triển, nhiều lô vải tươi hiện có thể vận chuyển quãng đường hơn 2.000 km tới các thành phố lớn của Trung Quốc mà vẫn giữ được chất lượng tốt.

Theo phía Trung Quốc, sức mua vải thiều Việt Nam năm nay không giảm mà còn có xu hướng tăng so với các mùa vụ trước. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nông sản chất lượng cao tại thị trường Trung Quốc tiếp tục mở rộng.

Tags

Việt Nam

vải thiều

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại