Gần 5 triệu lao động tạm nghỉ, mất việc do dịch Covid-19

Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý I đạt 6,2 triệu đồng, tăng 353.000 đồng so với quý trước và tăng 473.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tốc độ tăng thu nhập của người lao động quý I so với cùng kỳ năm trước thấp hơn so với tốc độ tăng thu nhập của năm trước (tương ứng là 8,3% so với 19,4%).