Gần 3.200 ô tô Trung Quốc chìm dưới biển, 2 hãng xe xây nhà máy ở Việt Nam thiệt hại nặng nề

Theo Carscoops, con tàu khổng lồ Morning Midas đang trên đường vận chuyển xe cộ từ Trung Quốc đến Mexico thì bất ngờ gặp hỏa hoạn và chìm xuống biển ngoài khơi Alaska.

Sự việc này đánh dấu vụ tai nạn hàng hải thứ ba trong vài năm gần đây, sau vụ chìm tàu Felicity Ace và Fremantle Highway.

Cả ba vụ việc này đã khiến khoảng 11.000 phương tiện nằm lại dưới đáy đại dương, gây thiệt hại hơn 1,8 tỷ USD theo thống kê của Anderson Economic Group (AEG).

Theo báo cáo của Zodiac Maritime, đơn vị vận hành con tàu, khói được phát hiện lần đầu tiên xuất phát từ một boong chở xe điện trước khi lan rộng. Tổng cộng có 3.159 chiếc xe trên tàu, trong đó ước tính có khoảng 681 đến 861 chiếc xe hybrid và 65 đến 70 chiếc xe thuần điện. Toàn bộ số xe bị mất đều thuộc sở hữu của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, bao gồm Great Wall Motor và Chery.

Tập đoàn Anderson Economic Group ước tính giá trị hàng hóa bị thiệt hại vào khoảng 120 triệu USD. Tuy nhiên, con số thiệt hại thực tế còn lớn hơn rất nhiều khi tính đến chi phí dọn dẹp, thiệt hại môi trường và tổn thất doanh thu trong tương lai của nhiều ngành nghề.

Những tổn thất này ảnh hưởng đến lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, nhân viên Zodiac Maritime, công nhân cảng, ngành đánh cá khu vực và cư dân sống gần vùng tràn dầu. Ước tính của AEG cũng bao gồm chi phí dự kiến cho các hoạt động trục vớt và khắc phục môi trường, nhưng chưa tính đến tổn thất của các đại lý ô tô, công ty logistics hoặc khách hàng do chuỗi cung ứng bị gián đoạn.

Mặc dù giá trị hàng hóa bị mất trên tàu Morning Midas thấp hơn so với hai vụ tai nạn trước đó. Trong vụ Felicity Ace, ước tính thiệt hại hàng hóa là 334,5 triệu USD và 302,6 triệu USD trong vụ Fremantle Highway. Nguyên nhân là do hai con tàu này chở những loại xe đắt tiền hơn.

Ngọn lửa trên tàu Morning Midas bùng phát vào ngày 3/6. Toàn bộ 22 thành viên thủy thủ đoàn đã rời tàu ngay sau khi nỗ lực dập lửa bất thành. Cuối cùng, con tàu đã chìm xuống biển vào ngày 23/6.

Chery là hãng xe hàng đầu Trung Quốc đã công bố xây dựng nhà máy sản xuất trực tiếp các dòng xe phân phối tại Việt Nam. Nhà máy này được xây dựng tại Khu công nghiệp Hưng Phú, tập trung vào các sản phẩm Omoda & Jeacoo.

Theo kế hoạch, dự án nhà máy sản xuất ô tô có tổng mức đầu tư hơn 800 triệu USD, thực hiện theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, dự kiến sẽ hoàn thành vào quý I/2026 với vốn đầu tư 220 triệu USD, công suất khoảng 50.000 xe/năm. Giai đoạn 2 (2031 - 2033) với vốn đầu tư 200 triệu USD, công suất 100.000 xe/năm. Giai đoạn 3 (2034-2035) với vốn đầu tư 380 triệu USD, công suất 200.000 xe/năm.

Một ông lớn ngành xe khác là Great Wall Motor và Thành An Group (Công ty CP Tập đoàn Thành An) cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác sản xuất ô tô GWM theo hình thức lắp ráp tại Việt Nam. Theo đó, việc sản xuất và phân phối các mẫu xe GWM (Haval, Tank) tại thị trường Việt Nam dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm 2025. Thành An Group là nhà phân phối đầu tiên dòng xe Haval - thương hiệu con thuộc GWM - tại Việt Nam.