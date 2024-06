Trước đó, khoảng 23h30 đêm qua 29/6, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã huy động khoảng 100 cán bộ, chiến sỹ bất ngờ kiểm tra vũ trường Astro, số 21 Trần Nhật Duật, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trong hơn 80 người ở vũ trường Astro đêm 29/6, thì có 28 nam, nữ thanh niên dương tính với ma túy.

Tại đây, Công an phát hiện hàng chục nam, nữ thanh niên có biểu hiện phê ma túy, nhảy múa theo tiếng nhạc lớn. Kiểm tra nhanh, có 83 khách vui chơi tại quán. Qua test nhanh, công an phát hiện 28 trường hợp nam, nữ dương tính với ma túy. Khám xét tại hiện trường, công an thu giữ 5 gram ma túy loại Ketamin, 6 gram ma túy dạng thuốc lắc, 3 bình khí cười cùng một số vật dụng khác có liên quan để sử dụng ma túy.

Thượng tá Huỳnh Thanh Bình, Trưởng Công an thành phố Buôn Ma Thuột (mặc áo phông trắng, đứng), trực tiếp đến vũ trường Astro, đường Trần Nhật Duật, thành phố Buôn Ma Thuột chỉ đạo xử lý vụ việc

Vũ trường Astro, đường Trật Nhật Duật, phường Tân Lợi, nơi phát hiện thanh niên sử dụng ma túy

Được biết, đây là vụ tổ chức sử dụng ma túy trong vũ trường đông nhất từ trước tới nay ở thành phố Buôn Ma Thuột bị công an thành phố Buôn Ma Thuột phát hiện, triệt phá.