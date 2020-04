Gần 25.000 địa chỉ và mật khẩu email của Quỹ Bill Gates, WHO vừa bị phát tán?

Một danh sách gồm gần 25000 địa chỉ và mật khẩu email được cho là thuộc về một loạt các tổ chức như Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), Tổ chức y tế thế giới WHO và Quỹ Bill & Melinda Gates vừa bị phát tán trên mạng. Đây là thông tin vừa được SITE Intelligence Group – tổ chức phi chính phủ chuyên giám sát các nhóm cực đoan và khủng bố trực tuyến công bố hôm 22/4, theo tờ Washington Post.



Hiện tại, SITE vẫn chưa thể xác thực số địa chỉ và mật khẩu email bị phát tán này có thực sự thuộc về NIH, WHO và quỹ từ thiện Gates & Melinda hay không. Cũng theo SITE, những thông tin trên đã được phát tán từ ngày 19/4.

Những thông tin về địa chỉ và mật khẩu email (được cho là) của Quỹ Gates & Melinda của Bill Gates cũng đã bị phát tán

Được biết, danh sách 25000 địa chỉ và mật khẩu email có nguồn gốc không rõ ràng đã được đăng tải lần đầu tiên trên 4chan – một diễn đàn mạng nổi tiếng với những bình luận chính trị cực đoan và gây thù hận. Những thông tin này sau đó đã được phát tán thông qua Twitter và một số kênh Telegram của các đối tượng cực hữu.

"Những đối tượng theo chủ nghĩa phát xít mới và chủ nghĩa da trắng thượng đẳng đã tận dụng bản danh sách này và phát tán mạnh mẽ lên các diễn đàn của chúng. Các phần tử cực hữu đã lợi dụng những dữ liệu này để kêu gọi một chiến dịch quấy rối, trong khi liên tục chia sẻ các thuyết âm mưu về đại dịch COVID-19. Đây là một phần trong những hoạt động kéo dài nhiều tháng của phe cực hữu nhằm vũ khí hóa đại dịch Covid-19", Rita Katz - giám đốc điều hành của SITE cho biết.

Bản báo cáo của SITE cho thấy, Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) có khoảng 9938 địa chỉ và mật khẩu email bị phát tán trên mạng. Đứng ngay sau NIH là Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, với 6857 thông tin bị rò rỉ. Con số này với Ngân hàng Thế Giới và WHO lần lượt là 5120 và 2732. Đặc biệt, những thông tin về địa chỉ và mật khẩu emai lđược cho là thuộc về Viện Virus học Vũ Hán và Quỹ Gates & Melinda của Bill Gates cũng đã bị phát tán, theo SITE.

Một loạt các thuyết âm mưu liên quan tới WHO và dịch COVID-19

Ông Robert Potter, giám đốc điều hành của công ty an ninh mạng Internet 2.0 (Australia) xác nhận các địa chỉ email và mật khẩu của WHO bị rò rỉ là có thật. Ông đã sử dụng địa chỉ email và mật khẩu phát tán trên Internet để truy cập thành công vào hệ thống máy tính của WHO.

"Cách họ đặt mật khẩu email thật đáng quan ngại. 48 người thậm chí đã dùng mật khẩu là 'password'. Một số người khác sử dụng mật khẩu là tên của chính họ", ông Potter cho biết.

Cũng theo ông Potter, danh sách địa chỉ email và mật khẩu bị phát tán nói trên có thể đã được một số đối tượng mua từ giới hacker hoạt động trên Dark Web, vốn thường được biết đến như là ‘mảng tối’ của Internet, tập hợp những trang web không thể truy cập hay tìm thấy thông qua các công cụ tìm kiếm như Google hay Bing. Theo đó, những thông tin bao gồm địa chỉ email và mật khẩu của WHO có thể đã bị đánh cắp bởi hacker trong một vụ tấn công mạng diễn ra vào năm 2016.

Trong thông cáo báo chí đưa ra vào hôm 22/4, Quỹ Bill & Melinda Gatesq khẳng định đang theo sát vụ việc, đồng thời cho biết vẫn chưa phát hiện bất kỳ dấu vết nào cho thấy dữ liệu của tổ chức này bị rò rỉ. Trong khi đó, CDC Hoa Kỳ, WHO và Ngân hàng Thế giới đã từ chối đưa ra bình luận.

Tham khảo Washington Post