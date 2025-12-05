HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Gần 21 triệu đồng/m² nhà ở xã hội mới xây tại Hưng Yên

Bằng Lăng |

Sở Xây dựng Hưng Yên vừa công bố giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án khu nhà ở cho người có thu nhập thấp ở phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Cụ thể, khu nhà ở xã hội CT1 và CT2 ở phường Hiến Nam, TP Hưng Yên cũ (nay thuộc phường Phố Hiến) do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng nhà ở Hưng Yên làm chủ đầu tư.

Dự án nằm trên khu đất rộng hơn 9.600m², gồm hai tòa cao 19 tầng một tum, không có tầng hầm, bao gồm 940 căn hộ xã hội. Diện tích các căn hộ dao động từ 50m² đến 77m².

Mức giá bán được Sở Xây dựng phê duyệt là 20,9 triệu đồng/m² (đã gồm 5% VAT nhưng chưa gồm phí bảo trì). Với đơn giá này, người mua sẽ phải chi từ 1 tỷ đến khoảng 1,6 tỷ đồng tùy diện tích căn hộ.

Giá thuê mua được xác định ở mức gần 396.000 đồng/m²/tháng, tương đương chi phí thuê mua cả căn từ 19,8 đến 30 triệu đồng/tháng.

Dự án chung cư nhà ở xã hội Lạc Hồng Phúc trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hưng Yên)

Với mức giá hơn 20 triệu đồng/m², dự án nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến được đánh giá là có sức cạnh tranh so với nhiều dự án nhà ở xã hội ở vùng ven Hà Nội. Chẳng hạn như dự án tại ô đất CT3 khu đô thị mới Kim Chung (huyện Đông Anh, nay là xã Vĩnh Thanh) giá bán 18,4 triệu đồng/m², tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng với loại căn lớn nhất 64 m².

Thời gian qua, Hưng Yên xuất hiện nhiều dự án nhà ở xã hội mới với giá bán có xu hướng tăng. Mức cao nhất hiện được ghi nhận tại khu nhà ở và dịch vụ khu công nghiệp Phố Nối của Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tân Sáng, nơi căn hộ cao 4,5 m (có gác xép) được bán với giá gần 25,8 triệu đồng/m², tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng cho căn lớn nhất.

Trước khi sáp nhập với Thái Bình, tỉnh Hưng Yên được giao chỉ tiêu hoàn thành 1.750 căn nhà ở xã hội trong năm nay. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong giai đoạn 2021-2024, tỉnh đã hoàn thành hai dự án với hơn 1.000 căn. Hiện tỉnh tiếp tục triển khai 4 dự án với quy mô 3.588 căn. Riêng năm nay, tỉnh dự kiến hoàn thành vượt chỉ tiêu 20%.

