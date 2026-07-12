Gần 200 cảnh sát đồng loạt bắt 60 đối tượng trong đường dây lừa đảo 1.000 tỷ đồng

Công an xác định vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ với hơn 13.543 người bị hại.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) ngày 12/7/2026 cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ với hơn 13.543 người bị hại.

Trước đó, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh liên tiếp tiếp nhận đơn trình báo của các bị hại trên địa bàn. Anh Hoàng Văn M và chị Nguyễn Thị P, trú tại phường Võ Cường bị các đối tượng giả danh cán bộ Công an hướng dẫn cài đặt ứng dụng "DICH VU CONG", sau đó chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng. Ít ngày sau, chị L., trú tại phường Phương Liễu, cũng trở thành nạn nhân với số tiền 820 triệu đồng bằng chính thủ đoạn này.

Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng - Ảnh: Cục An ninh mạng

Xác định đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn, giả danh cơ quan nhà nước để tạo lòng tin của người dân, Công an Bắc Ninh đã lập Chuyên án để đấu tranh. Theo đó, Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được chỉ đạo là chủ công điều tra, làm rõ, bóc tách, đối chiếu, xác minh các giao dịch trên mạng.

Sau nhiều lần phân tích, Ban chuyên án nhận thấy thời điểm giáp Tết Nguyên đán là cơ hội thuận lợi nhất. Đây là lúc nhiều đối tượng có xu hướng trở về Việt Nam thăm gia đình nên Ban Chuyên án đã quyết định phá án, bắt giữ đồng loạt gần 60 đối tượng tại nhiều cửa khẩu, sân bay và địa phương trong những ngày cận Tết.

Công an bắt giữ 60 đối tượng - Ảnh: Cục An ninh mạng

Theo đó, gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), các đơn vị nghiệp vụ và Công an nhiều địa phương được chia thành 43 tổ công tác triển khai tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cát Bi cùng nhiều địa điểm khác.

Từ kết quả đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hoàn toàn đường dây lừa đảo. Cụ thể, các đối tượng thuê nhà tại khu Tam Thái Tử, tổ chức làm việc theo ca như một doanh nghiệp. Người xây dựng kịch bản, người phiên dịch, người gọi điện, người điều khiển thiết bị chứa mã độc, người quản lý dòng tiền... tất cả tạo thành một dây chuyền phạm tội khép kín.

Ngày 12/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với 13.543 bị hại.