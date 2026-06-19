Đại tá CA TPHCM: "Rất trăn trở và đau lòng khi phải quyết định khởi tố, bắt giam nhiều đối tượng còn quá trẻ"

Trong gần 200 bị can bị khởi tố trong đại án lừa đảo hơn 612 tỷ đồng, nhiều người là cử nhân, sinh viên mới ra trường ngoài 20 tuổi, bị cáo buộc tiếp tay cho đường dây vì mức lương và hoa hồng hấp dẫn.

Liên quan đến vụ “núp bóng doanh nghiệp kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như đã thông tin, ngày 19/6, Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong số này có nhiều người là lãnh đạo, điều hành và nhân viên các Công ty khác nhau.

Các đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam

Tại buổi họp báo, Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM chia sẻ: "Nhìn lại toàn bộ sự việc này, tôi và các cán bộ chiến sĩ cảm thấy rất trăn trở và đau lòng khi phải ra quyết định khởi tố, bắt giam nhiều đối tượng còn quá trẻ.

Các em đa phần là những sinh viên mới ra trường, tuổi đời chỉ mới ngoài 20, tương lai còn rất dài phía trước.Tuy nhiên, chỉ vì hám lợi trước mắt bởi những lời hứa hẹn về mức lương cứng từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng cùng các khoản hoa hồng, tiền thưởng tính trên số tiền thực tế chiếm đoạt được, các em đã trực tiếp tham gia và giúp sức đắc lực cho các đường dây lừa đảo này.

Cụ thể, các em được bố trí làm quản lý, nhân viên bộ phận telesale, hàng ngày làm nhiệm vụ gọi điện thoại dụ dỗ, lôi kéo khách hàng.

Nhiều nhân viên trong các công ty còn khá trẻ, hầu hết là cử nhân mới ra trường

Thay mặt Cơ quan điều tra, tôi đề nghị các bậc phụ huynh, gia đình và nhà trường cần có sự quan tâm sát sao hơn nữa trong việc định hướng nghề nghiệp cho con em mình. Khi các em đi xin việc, cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý, mô hình hoạt động của các công ty để tránh việc bị lợi dụng, trở thành công cụ phạm tội cho các đối tượng lừa đảo, từ đó dẫn đến những hậu quả đáng tiếc về mặt pháp luật”, Đại tá Ngô Thuận Lăng khuyến cáo.

Đại tá Trần Văn Minh, Chánh Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, qua các vụ án trên, các đối tượng thường nhắm tới nạn nhân là những người lớn tuổi, dẫn dụ bằng quà tặng, các voucher du lịch, gói kỳ nghỉ “miễn phí”, cam kết sinh lời bất thường cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng. Nhiều người lớn tuổi không nhận thức được đây là thủ đoạn lừa đảo, mặt khác ham lợi nhuận cao do các đối tượng vẽ ra nên 'sập bẫy'.

Cận cảnh các bản hợp đồng mua bán kỳ nghỉ

"Tôi kêu gọi người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình, cộng đồng khu cân cư, cần cẩn trọng suy xét trước khi tham gia đầu tư; khi có dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần khẩn trương trình báo và hợp tác với Cơ quan Công an. Đồng thời, tôi đề nghị những ai đã và đang là nạn nhân của các công ty lừa đảo này hãy nhanh chóng đến Cơ quan Công an gần nhất để trình báo sự việc, cung cấp thông tin. Sự hợp tác của quần chúng nhân dân là yếu tố quan trọng giúp chúng tôi điều tra, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt", Đại tá Nguyễn Văn Minh nói.

Quá trình điều tra, Công an thu giữ 5.563 hợp đồng bị thu giữ. Trong hàng nghìn khách hàng sập bẫy, người bị thiệt hại nặng nhất đã ký tới 42 hợp đồng, mất đến 8,5 tỷ đồng. Bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hơn 612 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với hàng trăm bị hại. Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan, truy xét dòng tiền và xác minh thêm số lượng bị hại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.