Gần 2 ngày mặt đèo Ô Qúy Hồ đóng băng, tài xế ăn ngủ trên xe, người đi xe máy ngã dúi dụi

Chiều 12/1, ông Vương Trinh Quốc (Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa) cho biết, cơ quan chức năng thị xã đang phối hợp với các đơn vị liên quan như lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự tỉnh Lào Cai tiến hành phân luồng Quốc lộ 4D, đoạn đèo Ô Qúy Hồ cho các phương tiện lưu thông trở lại.

Trước đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, băng giá và mưa tuyết xuất hiện khiến đường đèo Ô Qúy Hồ đóng băng, hàng chục phương tiện lưu thông qua, do trơn trượt đã gặp nạn. Công an địa phương đã bố trí các chốt cấm đường để đảm bảo an toàn bắt đầu từ sáng 11/1.

"Phương tiện chủ yếu bị xô xuống cống rãnh thoát nước, du khách đi xe máy ngắm băng tuyết nhiều người ngã, nguyên nhân do băng đóng két mặt đường... Các sự cố tai nạn này không gây thiệt hại gì về người", ông Quốc nói.

Vị lãnh đạo thị xã cho biết, ghi nhận đến thời điểm 15h30, nhiệt độ tại khu vực Ô Qúy Hồ vẫn đang ở ngưỡng 4 độ C, băng đang tan dần... Trong hôm nay và ngày mai thời tiết dự báo có xu hướng ấm dần lên.

Trong hơn một ngày bị cấm đường, lực lượng chức năng có sự tính toán, chủ động ngăn chặn tại hai đầu đoạn đèo nên không xảy ra hiện tượng ùn tắc kéo dài.

Anh Hà (người dân sống tại Sa Pa) cho biết, nhiều tài xế phải ăn ngủ lại trên xe suốt gần hai ngày ròng rã. Trong khi bên ngoài thời tiết lạnh giá, đặc biệt vào ban đêm có thời điểm nhiệt độ xuống ngưỡng âm độ.

Trước tình hình giao thông có diễn biến phức tạp tại khu vực thời tiết lạnh giá như Sa Pa (Lào Cai), Sơn La, Điện Biên..., Cục CSGT đã đưa ra những khuyến cáo, du khách đi ngắm băng tuyết cần hết sức cẩn thận do thời tiết xấu đường đóng băng, trơn trượt, sương mù dày đặc và cần đặc biệt lưu tâm một số vấn đề sau:

Nên hạn chế và có thể ngừng lưu thông khi đường đóng băng, trơn trượt. Do hệ thống an toàn của xe, nhất là lốp xe tại Việt Nam không phù hợp khi di chuyển trên đường đóng băng.

Nếu phải lưu thông khi trời băng tuyết, người điều khiển phương tiện cần thận trọng, chú ý quan sát, điều khiển xe tốc độ thấp ngay cả khi lên và xuống dốc, sử dụng đèn pha, đèn sương mù, đèn gầm khi đi chuyển trên đường, lưu tâm tại các đường cong cua, đèo dốc. Đồng thời, tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông.

Một số hình ảnh phương tiện giao thông gặp nạn trên đèo Ô Qúy Hồ:

Ô tô bị xô khỏi mặt đường.

Chỉ một đoạn đường có 3 ô tô gặp nạn.

Người đi xe máy cũng bị ngã dúi dụi.

Lực lượng CSGT ngăn không cho phương tiện lưu thông qua đèo.

Hai phương tiện tự kéo nhau lên sau khi bị trôi xuống rãnh đường.

Băng trên mặt đường.

Xe ô tô dừng đỗ lâu bị nước đóng băng.