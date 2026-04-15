Gần 100 trinh sát đồng loạt khám xét khẩn cấp 6 địa điểm, bắt bà chủ công ty Lê Thị Thùy Trang SN 1977

"Nữ quái" đứng sau hàng loạt công ty ma

Ngày 14/4, Công an TP.HCM thông báo đã bắt giữ Lê Thị Thùy Trang (SN 1977) cùng 6 đồng phạm về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường". Kết quả điều tra xác định, Trang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu toàn bộ đường dây.

Để qua mắt cơ quan chức năng, Trang thành lập và điều hành nhiều công ty có giấy phép về môi trường nhưng không trực tiếp đứng tên pháp nhân mà thuê nhân viên làm đại diện pháp luật. Với vỏ bọc này, nhóm của Trang ký kết hàng loạt hợp đồng xử lý chất thải rắn (bùn thải, xỉ than, bột đá...) từ các nhà máy dệt nhuộm, sản xuất giấy, thủy sản và đá granite với mức giá "siêu rẻ".

Thủ đoạn đổ thải quy mô lớn

Theo quy trình, chất thải sau khi tiếp nhận phải được xử lý đạt chuẩn trong vòng 45 ngày. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Trang, các lái xe sau khi nhận hàng từ chủ nguồn thải đã thực hiện các phương thức gian lận:

Đổ thải trực tiếp: Vận chuyển chất thải đến 11 địa điểm tại TP.HCM và các tỉnh lân cận để chôn lấp hoặc san lấp mặt bằng trái phép.

Làm "động tác giả": Chở chất thải về Công ty Đất Xanh Miền Nam (tên cũ là Nam Thái Dương) – một đơn vị có chức năng xử lý – để đối phó khi bị kiểm tra, nhưng thực chất không hề qua quy trình xử lý hoặc chỉ phối trộn sơ sài rồi đem đi đổ trộm.

Để hợp thức hóa các chứng từ kế toán và sổ sách, Trang đã liên hệ mua hóa đơn khống với chi phí từ 3,2 - 6% giá trị hàng hóa. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, đường dây này đã xả thải trái phép ra môi trường tổng khối lượng lên tới hơn 20.160 tấn.

Lê Thị Thùy Trang (áo xanh, giữa) cùng đồng phạm tại Công an TPHCM. Ảnh: Báo NLĐ

Cuộc vây ráp quy mô của gần 100 cán bộ chiến sĩ

Vụ án có tính chất đặc biệt phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng và địa điểm khác nhau. Cuối tháng 3/2026, Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) cùng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã huy động gần 100 trinh sát, điều tra viên đồng loạt ra quân tại 6 địa điểm trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Tháp.

Tại hiện trường và các văn phòng làm việc, lực lượng chức năng đã thu giữ:

Hơn 50.000 USD và gần 2 tỷ đồng tiền mặt.

Hàng chục cuốn sổ đỏ.

12 CPU máy tính cùng hàng trăm thùng tài liệu, hợp đồng, chứng từ kế toán phục vụ cho hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan công an đã tiếp nhận lời khai nhận tội bước đầu của các đối tượng và đang khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các chủ nguồn thải cũng như các đơn vị liên quan trong "hệ sinh thái" của Lê Thị Thùy Trang.

Việc triệt phá đường dây này không chỉ ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà còn là lời cảnh báo đanh thép đối với các doanh nghiệp lợi dụng giấy phép môi trường để trục lợi bất chính, làm ăn gian dối.