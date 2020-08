Gần 100 "quái xế" tụ tập đua xe giữa mùa dịch

Vào trưa cùng ngày, lợi dụng đường trong KCN vằng người, gần 100 đối tượng chủ yếu là thanh niên mới lớn, tuổi từ 16 đến 20 đã hẹn nhau qua mạng xã hội tụ tập tại KCN Biên Hòa 1 để đua xe trái phép.

Qua nắm tình hình địa bàn, Công an phường Long Bình Tân phát hiện các đối tượng tụ tập và báo cho Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP Biên Hòa hỗ trợ vây bắt các đối tượng.

Ngay sau đó công an đã triển khai nhiều tổ chốt chặt tại một số ngã tư, ngã ba trong KCN Biên Hòa 1 để vây bắt các đối tượng. Bước đầu Công an đã khống chế tạm giữ hàng chục đối tượng cùng phương tiện là xe máy đã được “độ” để đua xe trái phép.

Nhóm quái xế tổ chức đua xe trong KCN.

Chiều cùng ngày các đối tượng đã được Công an phường Long Bình Tân và công an TP Biên Hòa lập hồ sơ xử lý.

Điều đang lên án là hiện tỉnh Đồng Nai đang quy định hạn chế tối đa việc tụ tập đông người nhằm phòng chống lây lan dịch COVID-19, song những thanh niên này vẫn bất chấp quy định tụ tập đua xe trái phép gây bức xúc trong nhân dân.