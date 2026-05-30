Gần 1 tỷ đồng cứu Hương Giang vào top 10 Miss Grand

Đêm Chung kết Miss Grand All Stars đang diễn ra với nhiều diễn biến bất ngờ. Sau khi công bố danh sách Top 10 thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng trong, ban tổ chức cũng lập tức công khai bảng điểm chi tiết, bao gồm điểm từ ban giám khảo và lượng bình chọn từ khán giả. Ngay lập tức, trường hợp của Hương Giang trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp.

Theo bảng điểm được hiển thị trực tiếp trên sóng phát sóng, Hương Giang đứng đầu Top 10 với tổng điểm 7,03. Tuy nhiên, điều gây chú ý là điểm trung bình từ ban giám khảo của người đẹp Việt Nam chỉ đạt 8,64 - thấp nhất trong số 10 thí sinh lọt tiếp vào vòng trong. Trong khi đó, nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Vanessa Pulgarín (Colombia), Tharina Botes (Thái Lan), Faith Maria Porter (Ghana) hay Gazini Ganados (Philippines) đều sở hữu điểm giám khảo dao động từ 9,3 đến gần 9,8 điểm.

Dẫu vậy, Hương Giang lại tạo nên cú bứt phá ngoạn mục nhờ sức mạnh bình chọn từ người hâm mộ. Đại diện Việt Nam nhận tới 32.680 lượt bình chọn, bỏ xa tất cả các đối thủ còn lại. Chính lượng bình chọn áp đảo này đã giúp Hương Giang vượt qua bất lợi về điểm giám khảo để vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng của Top 10. Theo quy định của Miss Grand All Stars, mỗi phiếu bầu tiêu chuẩn có giá 35 Baht Thái, tương đương khoảng 28.000 đồng Việt Nam. Vớilượt bình chọn được ghi nhận trên bảng điểm, số tiền quy đổi tương ứng lên tới khoảng gần 1 tỷ đồng.

Kết quả trên cũng phần nào cho thấy sức hút rất lớn của đại diện Việt Nam tại Miss Grand All Stars năm nay. Từ những ngày đầu cuộc thi, Hương Giang luôn nằm trong nhóm thí sinh nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng fan sắc đẹp trong nước. Chiến thắng trước đó ở hạng mục World's Choice Award cũng là minh chứng rõ nét cho lợi thế bình chọn mà cô đang sở hữu.

Dù dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ lượng bình chọn áp đảo từ khán giả, hành trình phía trước của Hương Giang vẫn được đánh giá là không hề dễ dàng. Theo thể lệ Miss Grand All Stars năm nay, điểm số được tính theo tỷ lệ 70% từ ban giám khảo và 30% từ khán giả. Điều đó đồng nghĩa lượt vote dù quan trọng nhưng không phải yếu tố quyết định hoàn toàn kết quả cuối cùng.

Hương Giang đang là thí sinh có điểm trung bình từ ban giám khảo thấp nhất trong nhóm đi tiếp. Đại diện Việt Nam vươn lên vị trí số 1 chủ yếu nhờ lượng bình chọn vượt trội từ người hâm mộ. Tuy nhiên, khi cuộc thi bước vào những vòng loại ngày càng khắt khe hơn, nếu không duy trì được phong độ hoặc có phần thể hiện đủ sức thuyết phục hội đồng giám khảo, lợi thế từ 30% bình chọn sẽ rất khó tạo nên khác biệt. Nói cách khác, sức mạnh fan vote đã giúp Hương Giang vượt qua một cửa ải quan trọng, nhưng để tiến sâu hơn hoặc cạnh tranh ngôi vị cao nhất, đại diện Việt Nam vẫn cần chinh phục được 70% số điểm còn lại từ ban giám khảo.

Hiện tại, cuộc đua giành chiếc vương miện Miss Grand All Stars vẫn đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Với việc đã ghi tên mình vào Top 10 và dẫn đầu bảng điểm nhờ lượng vote khủng, Hương Giang tiếp tục trở thành niềm hy vọng lớn nhất của người hâm mộ Việt Nam ở chặng nước rút.

