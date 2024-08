Game Black Myth: Wukong có gì mà công ty Trung Quốc cho nhân viên nghỉ làm để “nghiên cứu”?

Trò chơi hành động này còn gây ấn tượng trên thị trường khi bán được gần 1,2 triệu bản trước khi ra mắt.



Thành tích của Black Myth: Wukong sánh ngang với "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", tựa game hồi tháng 5-2023 đã bán được hơn 10 triệu bản trên toàn thế giới cũng trong 3 ngày kể từ khi ra mắt.

Fanpage Black Myth: Wukong thông báo đã bán 10 triệu bản trên các nền tảng

Black Myth: Wukong được coi là tựa game AAA đầu tiên do nhà sản xuất game Trung Quốc phát triển. AAA là thuật ngữ dùng để mô tả tựa game được đầu tư với ngân sách "khủng" và chất lượng cao.

Nội dung trò chơi Black Myth: Wukong được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc thế kỷ XVI "Tây Du Ký". Người chơi sẽ nhập vai một nhân vật tương tự Tôn Ngộ Không.

Black Myth: Wukong hiện có mặt trên 2 nền tảng PC và PS5. Trên các nền tảng giao dịch trò chơi, tựa game có giá 59.99 USD (khoảng 1,4 triệu đồng) dành cho phiên bản tiêu chuẩn và 69,99 USD (khoảng 1,6 triệu đồng) cho phiên bản Deluxe.

Đáng chú ý, mức độ phủ sóng của Black Myth: Wukong còn mở rộng ra ngoài giới "game thủ" khi mới đây, một công ty tại Trung Quốc bất ngờ cho nhân viên nghỉ học 1 ngày để tìm hiểu game này.

Theo đó, các nhân viên sẽ phải đưa ra bằng chứng về việc mình đã đặt hàng trước trò chơi này cũng như kiểm tra việc duy trì cấu hình chạy Black Myth: Wukong trên PC hoặc các nền tảng console với khung hình 60FPS một cách ổn định.

Các "game thủ" cho rằng thành công của tựa game này là nhờ nhân vật chính Tôn Ngộ Không đã quá quen thuộc với nhiều thế hệ trên toàn thế giới. Cùng với đó, đồ họa của Black Myth: Wukong đẹp, sắc nét, độ chi tiết gần như hoàn hảo. Các hiệu ứng ánh sáng, độ chuyển động của nhân vật mượt mà.

Ngoài ra, đây là tựa game hành động, có chiến thuật và nhiều loại vũ khi tương tự trong phim nên có sức hấp dẫn mạnh mẽ.

Theo ghi nhận, thay vì mua trên các nền tảng như Steam, PlayStation Store hay Epic Games Store, nhiều người dùng chọn cách tìm đến các hội nhóm trên mạng xã hội để thuê/mua tài khoản Black Myth: Wukong, giá 100.000 - 150.000 đồng/tài khoản, rẻ hơn gấp 10 lần.

Thậm chí, để sử dụng miễn phí, có người dùng đã đăng bài viết tìm cách "crack" (chuyển từ trả phí sang miễn phí) trò chơi này.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc mua bán tài khoản Black Myth: Wukong giá rẻ hay tải phần mềm để crack tiềm ẩn nguy cơ rủi ro do hầu hết là tài khoản ảo, rủi ro bị lừa tiền và bị đánh cắp dữ liệu rất cao.

Bán tài khoản game Black Myth: Wukong giá rẻ