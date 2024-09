Galaxy S25 Ultra sẽ có những nâng cấp gì mới?

Galaxy S25 Ultra là một trong những mẫu flagship được mong đợi nhất trong năm tới. Là phiên bản kế nhiệm của Galaxy S24 Ultra được đánh giá cao, nó dự kiến sẽ mang đến nhiều cải tiến và công nghệ mới. Dưới đây là tổng hợp các tin đồn và rò rỉ mới nhất về siêu phẩm tiếp theo của Samsung.

Thiết kế và màn hình

Galaxy S25 Ultra dự kiến sẽ là một trong những smartphone đầu bảng mỏng nhất năm 2025, với kích thước 162.8 x 77.6 x 8.2 mm. Về trọng lượng, nó được cho là nhẹ hơn Pixel 9 Pro XL, nặng 221 gram. Do đó, có khả năng thiết bị sẽ nặng từ 210 đến 220 gram.

Thiết kế của Galaxy S25 Ultra, bị rò rỉ bởi một vài leaker như @UniverseIce và @OnLeaks , có mặt kính phẳng trước và sau, khung viền bằng titan, cùng các góc cong để tăng cường cảm giác cầm nắm. Tuy nhiên, về ngoại hình, thiết bị sẽ không khác biệt đáng kể so với Galaxy S24 Ultra.

Thiết bị dự kiến sẽ có màn hình AMOLED phẳng 6.86 inch với viền mỏng hơn so với người tiền nhiệm, tạo nên một diện mạo bóng bẩy hơn. Màn hình sẽ hỗ trợ độ phân giải 2K và tần số quét 120Hz. Với lớp kính cường lực và khả năng chống bụi, chống nước được cải thiện, Galaxy S25 Ultra hứa hẹn sẽ có độ bền cao và thiết kế cao cấp.

Hiệu năng

Samsung Galaxy S25 Ultra dự kiến sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy, một phiên bản ép xung của Snapdragon 8 Gen 4. Dù chưa có thông tin cụ thể về cấu hình RAM và dung lượng lưu trữ, có vẻ như thiết bị sẽ có tới 12GB RAM LPDDR5x và bộ nhớ UFS 4.0 lên đến 1TB, tương tự như Galaxy S24 Ultra.

Theo các báo cáo, dung lượng pin và khả năng sạc sẽ không thay đổi. Như các mẫu Ultra thế hệ trước, Galaxy S25 Ultra sẽ có pin 5.000mAh và hỗ trợ sạc nhanh 45W. Thiết bị cũng sẽ hỗ trợ sạc không dây và sạc ngược không dây.

Hệ thống Camera

Hiện tại, chưa có thông tin về camera trước của Galaxy S25 Ultra, có thể thiết bị sẽ giữ nguyên camera 12 megapixel từ phiên bản tiền nhiệm. Có tin đồn rằng thiết bị sẽ kế thừa camera chính và camera tele tiềm vọng từ Galaxy S24 Ultra. Do đó, bộ camera sau dự kiến sẽ có camera chính 200 megapixel và camera tele tiềm vọng 50 megapixel với zoom quang 5x. Cả hai camera đều hỗ trợ chống rung quang học (OIS).

Nâng cấp lớn dự kiến sẽ nằm ở camera góc siêu rộng và tele. Một báo cáo gần đây cho biết Galaxy S25 Ultra sẽ trang bị camera góc siêu rộng 50 megapixel với cảm biến hình ảnh 1/2.52 inch, kích thước điểm ảnh 0.7µm và khẩu độ F1.9. Với khả năng lấy nét tự động, ống kính góc siêu rộng cũng có thể chụp ảnh macro. Ngoài ra, nó dự kiến sẽ hỗ trợ quay video 4K 60fps và 8K 30fps. Camera tele có thể có độ phân giải 50 megapixel, zoom quang học 3x và hỗ trợ OIS.

Phần mềm và các tính năng khác

Samsung thường giới thiệu phiên bản One UI mới cùng với dòng flagship mới. Vì vậy, dòng Galaxy S25 dự kiến sẽ đi kèm với One UI 7 dựa trên Android 15. Phiên bản One UI mới được mong đợi sẽ mang đến các hoạt ảnh mới, biểu tượng hệ thống mới, giao diện nền mới, hỗ trợ thư mục lớn hơn, tính năng Galaxy AI mới và nhiều hơn nữa. Hy vọng rằng, giống như dòng Galaxy S24, dòng Galaxy S25 sẽ nhận được tới 7 năm nâng cấp hệ điều hành và 7 năm cập nhật bảo mật.

Với thương hiệu "Ultra", Galaxy S25 Ultra dự kiến sẽ đi kèm với hỗ trợ bút S Pen. Tuy nhiên, chưa rõ liệu bút stylus này sẽ có tính năng mới nào không. Phiên bản Trung Quốc của thiết bị sẽ hỗ trợ kết nối vệ tinh và rất có thể phiên bản toàn cầu cũng sẽ có tính năng này.

Tin đồn về Galaxy S25 Note

Dòng Galaxy S25 dự kiến sẽ bao gồm ba thiết bị: Galaxy S25, Galaxy S25 Plus và Galaxy S25 Ultra. Tuy nhiên, có một số báo cáo gợi ý việc đổi tên Galaxy S25 Plus thành Galaxy S25 Pro. Ngược lại, cũng có khả năng Galaxy S25 Ultra sẽ được đổi tên thành Galaxy S25 Note.

Thời gian ra mắt Galaxy S25 Ultra

Samsung đã ra mắt dòng Galaxy S24 vào tháng 1/2024. Do đó, có thể dòng Galaxy S25 sẽ ra mắt vào tháng 1/2025. Hiện tại, chưa có thông tin về giá của dòng Galaxy S25.