Các nguồn tin gần đây cho thấy, Samsung có vẻ sẽ giới thiệu Galaxy S24 FE vào cuối năm nay, cùng với dòng máy tính bảng cao cấp Galaxy Tab S10. Mới đây, trang Android Headlines cũng đã đăng tải loạt ảnh báo chí của mẫu smartphone này.

Galaxy S24 FE sẽ được trang bị Galaxy AI

Mặt trước điện thoại có viền màn hình dày đặc biệt là phần dưới, kèm theo đó là camera selfie đục lỗ ở chính giữa và loa thoại phía trên màn hình.

S24 FE dự kiến có màn hình AMOLED 6.65 inch, độ sáng tối đa 1,900 nits và rất có khả năng thiết bị sẽ có chip Exynos 2400 (đạt điểm 2.047 trong bài kiểm tra đơn nhân và 6.289 trong bài kiểm tra đa nhân trên Geekbench. Dự kiến chip Exynos dành cho các thiết bị S24 FE được phát hành ở hầu hết các thị trường, trong khi ở phiên bản Mỹ sẽ dùng chip Snapdragon 8 Gen 3.

Nhiều khả năng máy sẽ được trang bị Ram 12GB, bộ nhớ trong 256GB/512GB. Với viên pin 4, 565 mAh, Samsung tuyên bố Galaxy S24 FE có thể kéo dài đến 78 giờ phát nhạc và 29 giờ phát video chỉ với một lần sạc.

Máy có camera trước 10MP, đi kèm cụm camera ba ống kính và đèn flash. Hệ thống 3 camera sau gồm: cảm biến chính 50MP cùng camera góc siêu rộng 12MP và camera tele 8MP/ 10MP với zoom quang 3x. Cả camera chính và camera tele đều hỗ trợ chống rung quang học (OIS).

Máy sở hữu hệ thống loa kép stereo, chuẩn kháng nước IP67, sạc không dây và sạc ngược có dây với công suất tối đa 25W.

S24 FE có ít nhất 5 tùy chọn màu sắc gồm: Xanh, Xám, Xanh lá, Bạc, Vàng và có thể cung cấp thêm màu độc quyền trên trang web của hãng.

Khi ra mắt, S24 FE sẽ cài sẵn giao diện One UI 6.1.1 trên Android 14 với đầy đủ tính năng Galaxy AI như Portrait Studio, Generative Edit, Circle to Search, Sketch to Image và Live Translate. Nhiều khả năng, model này sẽ được hưởng chính sách cập nhật phần mềm 7 năm như các mẫu máy S24 khác.

Theo Phonearena, Galaxy S24 FE sẽ ra mắt vào cuối năm nay tuy nhiên cũng có nguồn tin cho biết thời điểm là đầu năm 2025. Điện thoại có thể sẽ có sẵn ở các thị trường được chọn vào cuối năm nay và có sẵn rộng rãi hơn trong năm sau.