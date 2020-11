Galaxy S21 sản xuất tại Việt Nam, ra mắt ngày 14/1?

Jon Presser, chuyên gia tin đồn nổi tiếng, vừa hé lộ ngày ra mắt của smartphone mới của Samsung. Theo đó, bộ ba Galaxy S21, bao gồm Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra, sẽ được công bố ngày 14/1, đánh dấu thay đổi lớn trong lịch trình của hãng điện tử Hàn Quốc. Thông thường, dòng Galaxy S được tung ra vào tháng 2 hàng năm.

Theo Presser, ngày đặt trước trùng với ngày ra mắt, còn ngày phát hành ấn định vào hai tuần sau đó, 29/1. Máy sẽ có các màu đen, trắng, xám, bạc, tím và hồng. Trong đó, Galaxy S21 dự kiến mang màu xám, hồng, tím và trắng, còn Galaxy S21 Plus có màu đen hoặc bạc, Galaxy S21 Ultra màu đen, bạc và tím.

Trước đó, tài khoản chuyên tiết lộ tin đồn khác là Ross Young cho biết, Galaxy S21 được sản xuất tại Việt Nam, Brazil và Indonesia.

Ngoài ra, trang Topdaily của Hàn Quốc đưa tin Samsung sẽ kèm tai nghe không dây Galaxy Buds Beyond – mẫu kế nhiệm Galaxy Buds Plus – khi mua Galaxy S21. Galaxy Buds Beyond thay thế cho tai nghe có dây AKG.

Nếu là sự thật, đây thực sự là tin mừng với “tín đồ” Samsung, đặc biệt trong bối cảnh Apple không tặng kèm tai nghe và củ sạc cho người mua iPhone 12 .