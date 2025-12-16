Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Gala trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025





Giải Ý tưởng

Giải thưởng đầu tiên - Hạng mục Ý tưởng Vì cộng đồng và Ý tưởng phát triển bền vững tại Human Act Prize 2025 thuộc về:

Giải Ý tưởng Vì cộng đồng: Dự án Hành trình Gen kết nối - Tìm lại tên liệt sĩ của Công ty Cổ phần GeneStory.

Giải Ý tưởng phát triển bền vững: Dự án Nam Dược - Dược Liệu Sạch Phát Triển Bền Vững của Công ty Cổ phần Nam Dược.

Gala trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025 chính thức bắt đầu!

Lễ Trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 ngày hôm nay có sự tham dự của các vị đại biểu:

Bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Về đại diện đơn vị tổ chức có dự tham dự của

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Hành động vì cộng đồng.

Thảm đỏ Lễ Trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025

Thảm đỏ Đêm Gala Trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025 đã chính thức bắt đầu từ 19h tối nay. Các khách mời vô cùng ấn tượng trước không gian tối nay tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Có mặt tại thảm đỏ, bà Nguyễn Hồng Nhung - Giám đốc Truyền Thông Tập đoàn Gelex (Đại diện Dự án GELEX Nhân ái – Kiến tạo hạnh phúc cộng đồng cho biết: "Tôi cảm thấy rất vui vì hôm nay có mặt tại đây - nơi gặp gỡ của những trái tim nhân ái. Tập đoàn Gelex rất tự hào vì dự án đã được đề cử tại hạng mục Dự án kịp thời. Thông qua dự án này, chúng tôi mong muốn đóng góp vào việc kiến tạo tương lai đất nước và hạnh phúc cộng đồng".

Đến tham dự thảm đỏ tối nay, ông Nhâm Quang Văn - Tổng đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn 116 (Đại diện Dự án Tình người trong cơn sóng) cho biết rất vinh dự khi Đội cứu hộ cứu nạn 116 được có mặt tại đây hôm nay. Thông qua Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025, đội mong muốn truyền tải thông điệp "Chúng ta ai cũng có thể làm việc tốt, hãy sống tốt, làm việc tốt. Mỗi việc tốt chúng ta thực hiện được sẽ giúp những điều xấu được đẩy lùi mãi mãi".

Là một trong những thành viên của Hội đồng Giám khảo năm nay, bà Trần Mai Anh (Sáng lập và chủ tịch Quỹ TN&F) đã có mặt tại thảm đỏ Human Act Prize 2025 tối nay.

Khi được hỏi "Bà đánh giá như thế nào về cái quy mô, tầm góc và sức ảnh hưởng của Human Act Prize 2025 so với các năm trước?", bà Mai Anh cho hay: “Năm nay tôi rất vui vì giải thường trở nên vô cùng nhộn nhịp. Mùa đầu tiên ra mắt với thông điệp không chỉ là giải thưởng mà là sự kết nối cộng đồng để lan tỏa hành động ý nghĩa. Mùa thứ hai thì bắt đầu hình thành, đến mùa thứ ba thì bùng nổ.

Đêm Gala tối nay không chỉ có các ứng cử viên giải thưởng năm nay mà cả những cá nhân đạt giải các năm trước cũng trở lại, tạo thành cộng đồng gắn kết chỉ sau ba năm. Khi con người đến đây và cảm nhận được đây là môi trường mình cần, nơi mình muốn gắn bó, kết nối và cùng nhau làm những việc lớn hơn cho cộng đồng, thì tự nhiên giải thưởng sẽ ngày càng lan tỏa. Năm thứ ba, Human Act Prize thực sự đã khác, sôi động hơn và giàu tính nhân văn hơn rất nhiều".

Không khí tổng duyệt trước thềm Lễ Trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025

Tại Nhà hát Hồ Gươm, không gian của Lễ Trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 đang dần thành hình qua từng nhịp chuẩn bị cuối cùng. Các hạng mục sân khấu, âm thanh và ánh sáng đang được hoàn thiện chỉn chu; những tiết mục biểu diễn cũng đã được tổng duyệt kỹ lưỡng – tất cả hứa hẹn một đêm trao giải đầy cảm xúc.

Tinh thần Kiên trì Phụng sự hiện rõ trong sự tận tâm của những người miệt mài chuẩn bị phía sau sân khấu, để những hành trình lặng lẽ vì cộng đồng được kể lại hôm nay như một lời tri ân dành cho những người đã âm thầm tạo nên thay đổi.

Không gian Đêm Gala Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 đang tiến gần đến khoảnh khắc được chờ đợi nhất - Đêm Gala trao giải, diễn ra vào tối nay, 16/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Với chủ đề "Kiên trì phụng sự", Hội đồng Giám khảo Human Act Prize 2025 đã cùng nhau lựa chọn ra được 27 dự án và sáng kiến cộng đồng xuất sắc vào vòng chung kết. Mỗi dự án là một câu chuyện về lòng kiên định, tinh thần bền bỉ và ý chí phụng sự con người, thể hiện những nỗ lực dài lâu trong giáo dục, y tế, môi trường, văn hóa, chuyển đổi xanh và bình đẳng xã hội.

Những dự án được xướng tên tại Đêm Gala trao Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ mà còn khơi dậy những cảm xúc đặc biệt đối với Hội đồng Giám khảo, bởi chúng không chỉ thể hiện tính sáng tạo và sự bền bỉ trong cách thực hiện mà còn mang lại những tác động sâu sắc, tạo nên sự thay đổi tích cực và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.

Đêm Gala Chung kết Human Act Prize 2025 hứa hẹn không chỉ là một sự kiện trao giải mà còn là một bữa tiệc nghệ thuật đầy ý nghĩa, nơi khán giả được dẫn dắt qua những câu chuyện, những giai điệu chạm đến trái tim.

Điểm nhấn ấn tượng là sự xuất hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng: ca sĩ Nguyên Hà, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Với tài năng và tâm huyết, các nghệ sĩ không chỉ mang đến những màn trình diễn độc đáo mà còn góp phần truyền tải thông điệp về tinh thần cống hiến, trách nhiệm xã hội.

Ý nghĩa của các hạng mục Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025

Đêm Gala Human Act Prize 2023 sẽ vinh danh các dự án theo các hạng mục quan trọng sau:

Giải ý tưởng: Ý tưởng Vì cộng đồng, Ý tưởng Phát triển bền vững vinh danh những dự án với ý tưởng triển khai khả thi, góp phần thúc đẩy cộng đẩy cộng đồng theo hướng tích cực và bền vững hơn.

Giải Dự án Kịp thời vinh danh sáng kiến phản ứng hiệu quả trước những vấn đề cấp thiết và tinh thần sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng.

Giải Dự án Bền bỉ vinh danh những nỗ lực đáng khâm phục để duy trì và phát triển dài hạn cho cộng đồng.

Giải Dự án Truyền cảm hứng tôn vinh nhưng hoạt động cộng đồng với tinh thân nhân văn cao, có khả năng lan tỏa và nhân rộng, kích hoạt được sức mạnh lớn lao của cộng đồng.

Giải Dự án Bền vững vinh danh những sáng kiến được xây dựng một cách khoa học, mang lại tác động sâu rộng và dài hạn vượt trội tới cộng đồng.

Hạng mục Giải Human Act Prize mang tính dấu ấn, vinh danh những hành động mang lại đóng góp tích cực, bền vững cho cộng đồng.

Trong Gala tối nay, một hạng mục mới lần đầu tiên được trao tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize: Hạng mục "Phụng sự thầm lặng".

Đây là hạng mục do Hội đồng Chung khảo chủ động tìm kiếm và lựa chọn, nhằm tôn vinh những cá nhân và dự án đã và đang tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng bằng sự bền bỉ, tận tâm và truyền cảm hứng mạnh mẽ, dù họ chưa từng gửi hồ sơ tham dự giải thưởng.

Việc tôn vinh những đóng góp thầm lặng không chỉ là ghi nhận xứng đáng, mà còn là cách để Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng mở rộng vòng tay, tìm đến và lan tỏa nhiều hơn nữa những giá trị nhân văn đang ngày ngày được vun đắp trong xã hội.

Gala trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 2025 sẽ phát sóng trực tiếp vào 20h trên Đài truyền hình Việt Nam - VTV2 và Mega Livestream trên các kênh: Fanpage, YouTube Cổng Thông tin Chính Phủ Fanpage, YouTube Báo Nhân Dân Website và ứng dụng VTVGo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh Fanpage, YouTube, Website Human Act Prize Hệ thống fanpage VCCorp: Soha, Kenh14, CafeF, CafeBiz, aFamily Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục thông tin về sự kiện này từ 18h30 tối nay. Kính mời quý độc giả đón đọc!