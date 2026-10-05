Gala Better Choice Awards 2026 diễn ra tối 4/10 tại Hà Nội, vinh danh 45 hạng mục, cùng những màn trình diễn ấn tượng của các nghệ sĩ Hồ Ngọc Hà, Phùng Khánh Linh, Hà Lê, Cheng.

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Gala Better Choice Awards 2026 khép lại mùa giải thứ tư bằng một đêm vinh danh quy mô lớn, nơi 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng lần lượt tìm được chủ nhân. Bên cạnh những khoảnh khắc tôn vinh các doanh nghiệp, thương hiệu, sản phẩm và giải pháp nổi bật, sân khấu Gala còn mang đến những màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng, tạo nên một đêm hội kết hợp giữa đổi mới sáng tạo và nghệ thuật.

Mang chủ đề “Innovation Beyond Borders - Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới”, Better Choice Awards 2026 tiếp tục mở rộng câu chuyện về những đổi mới đang tạo ra giá trị trong đời sống. Mùa giải năm nay không chỉ ghi nhận các sản phẩm và giải pháp công nghệ, mà còn tôn vinh những doanh nghiệp đang xây dựng hạ tầng, năng lượng và năng lực công nghệ cho nền kinh tế.

Gala có sự tham dự của khoảng gần 1.000 đại biểu, doanh nghiệp và khách mời, cùng sự hiện diện của lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, Hội đồng thẩm định, các cơ quan báo chí và đại diện doanh nghiệp tham gia giải thưởng.

Tiến sĩ Võ Xuân Hoài - Phó giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc Gia (NIC) phát biểu khai mạc sự kiện

45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng cùng hội tụ trên bảng vàng

Một trong những dấu ấn quan trọng của mùa giải 2026 là việc Better Choice Awards tái cấu trúc hệ thống giải thành 4 trục: Innovative Choice Awards, Nation Builders Awards, Smart Choice Awards và Car Choice Awards, với tổng cộng 45 hạng mục.

Trong đó, Innovative Choice Awards tập trung vào những giải pháp đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và doanh nghiệp khởi nghiệp. MoMo nhận giải Giải pháp thanh toán số đáng tin cậy, trong khi Long Châu được ghi nhận với Giải pháp nâng tầm chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Dat Bike nhận Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh, còn startup Volterra được vinh danh ở hạng mục Startup đổi mới sáng tạo triển vọng. Ở lĩnh vực AI, FPT.AI nhận Sản phẩm AI Make in Vietnam tiêu biểu, FPT AI Agents được vinh danh là Giải pháp AI Agent tiên phong, còn Samsung Galaxy AI tiếng Việt nhận giải Trải nghiệm AI tiếng Việt xuất sắc.

Galaxy AI trên Galaxy Watch9 và Galaxy Watch Ultra Series cũng được ghi nhận với giải Công nghệ AI Đột phá trong Chăm sóc Sức khỏe Chủ động của năm. Bên cạnh đó, MoMo, VETC, FPT Play và iCallme cùng được vinh danh ở hạng mục Giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ người dùng; FPT Cloud, KiotViet, MISA, Volterra và UOB FinLab Việt Nam cùng nhận giải Giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ doanh nghiệp.

Ở Smart Choice Awards, bảng vàng tiếp tục quy tụ những sản phẩm và hệ sinh thái công nghệ tiêu dùng nổi bật. Hệ sinh thái Plasmacluster Ion Sharp nhận giải Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu; Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone được vinh danh là Thiết bị nâng tầm chất lượng sống gia đình; Tineco Floor One Station S9 Artist nhận Sản phẩm tiên phong định hình thói quen mới; còn eufy Bottle Washer S1 Pro được trao giải Công nghệ thiết thực cho gia đình trẻ.

Các hạng mục còn lại lần lượt gọi tên TV LG OLED evo AI W6, Hệ sinh thái LG Best Care, OPPO Find X9 Ultra, Hệ sinh thái Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Z Fold8 và ASUS Zenbook DUO 2026. Đây cũng là trục giải phản ánh rõ nhất cách công nghệ đang thay đổi trải nghiệm sống và làm việc: từ chăm sóc không gian sống, giải trí, nhiếp ảnh, thiết bị gia dụng đến hệ sinh thái thiết bị cá nhân.

Trong khi đó, Car Choice Awards tiếp tục ghi nhận những mẫu xe, sự kiện và nội dung nổi bật của ngành ô tô. Các danh hiệu xe gia đình lần lượt thuộc về Hyundai Creta, Mazda CX-5, Honda CR-V và Volkswagen Viloran theo từng phân khúc giá. Ở nhóm xe hybrid, Jaecoo J5 SHS-H và Hyundai Palisade Hybrid được vinh danh; VinFast VF 8 thế hệ mới nhận giải Xe thuần điện mới của năm.

Các danh hiệu còn lại gọi tên Jaecoo J5, VinFast Limo Green, VinFast VF 3, Geely EX2, Mazda MX-5 và BYD M6. Hai hạng mục Top 5 sự kiện ngành xe 2026 và Top 5 nội dung ngành xe 2026 cũng được công bố tại Gala, với các danh sách gồm những sự kiện và kênh nội dung nổi bật của thị trường ô tô trong năm.

Nation Builders Awards: Khi đổi mới sáng tạo được nhìn từ tầm vóc doanh nghiệp

Nếu ba trục giải còn lại tập trung vào sản phẩm, giải pháp và lĩnh vực cụ thể, Nation Builders Awards là điểm mở rộng đáng chú ý nhất của Better Choice Awards 2026.

Đây là trục giải hoàn toàn mới, được xây dựng để ghi nhận những doanh nghiệp đang tạo dựng các công trình, chuỗi giá trị, hạ tầng và năng lực công nghệ mang tầm quốc gia. Ở mạch Hội đồng, Viettel được vinh danh là Doanh nghiệp công nghệ và công nghiệp tiêu biểu của năm, Viettel IDC là Doanh nghiệp Hạ tầng số tiêu biểu của năm, Petrovietnam là Doanh nghiệp Năng lượng quốc gia tiêu biểu của năm, trong khi Vinamilk và TCBS lần lượt được ghi nhận ở các lĩnh vực chất lượng sống cộng đồng và đầu tư số.

Hạng mục Top 5 đối tác FDI đồng hành tiêu biểu của năm cũng ghi nhận Samsung Vietnam, LG Vietnam, Intel Vietnam, Amkor Technology và Qualcomm Việt Nam những doanh nghiệp đưa năng lực sản xuất, nghiên cứu và công nghệ tại Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ở mạch Kiêu hãnh Việt Nam, cộng đồng tiếp tục đóng vai trò quyết định trong việc lựa chọn những thương hiệu được tin dùng, vươn tầm thế giới, lan tỏa bản sắc và nhận danh hiệu Kiêu hãnh Việt Nam của năm. VinFast, Green SM, Sun Group, Viettel, FPT, Hòa Phát, Tập đoàn TH, Saigontourist Group, Trung Nguyên Legend, Canifa, Vietjet Air... là những cái tên góp mặt trong các danh hiệu của mạch này.

Qua đó, Nation Builders Awards đưa câu chuyện Better Choice Awards từ phạm vi “một sản phẩm tốt” sang câu chuyện rộng hơn về năng lực doanh nghiệp và những giá trị được tạo ra cho nền kinh tế, cộng đồng và đất nước.

Từ khoảnh khắc xướng tên đến những màn trình diễn mãn nhãn

Nếu phần trao giải tạo nên trọng tâm của chương trình, âm nhạc và nghệ thuật lại mang đến những khoảng nghỉ giàu cảm xúc, giúp Gala trở thành một trải nghiệm trọn vẹn hơn thay vì chỉ đơn thuần là một lễ trao giải. Sân khấu Gala Better Choice Awards 2026 quy tụ bốn nghệ sĩ với những màu sắc riêng: Hồ Ngọc Hà, Phùng Khánh Linh, Hà Lê và Cheng.

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ tạo nên một mạch cảm xúc xuyên suốt chương trình, từ những màn trình diễn giàu năng lượng đến những khoảnh khắc lắng lại giữa các phần vinh danh. Hồ Ngọc Hà mang đến hình ảnh của một nghệ sĩ giàu kinh nghiệm sân khấu, trong khi Phùng Khánh Linh đem tới màu sắc pop hiện đại. Cheng tạo thêm nét trẻ trung, cá tính cho chương trình.

Đặc biệt, phần trình diễn của Hà Lê tạo nên một trong những điểm nhấn đáng nhớ của đêm Gala. Với “Bước bên nhau” cùng vũ đoàn, sân khấu được đẩy lên cao trào bằng sự kết hợp giữa âm nhạc và vũ đạo. Nam nghệ sĩ sau đó khép lại phần trình diễn bằng “Người Việt”, đưa cảm xúc của chương trình trở về với tinh thần Việt Nam.

Sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo, ánh sáng và sân khấu góp phần tạo nên một Gala giàu tính trình diễn, đồng thời kết nối tự nhiên với chủ đề Innovation Beyond Borders - nơi những giới hạn giữa công nghệ, sáng tạo, văn hóa và nghệ thuật được mở rộng.

45 hạng mục khép lại một mùa giải, tinh thần đổi mới tiếp tục được mở rộng

Bên cạnh 45 hạng mục chính, Gala còn công bố Better List 2026, bảng xếp hạng được hình thành từ đánh giá của cộng đồng người dùng am hiểu công nghệ cùng bình chọn của cộng đồng. Gala cũng trao chứng nhận “Ứng dụng đổi mới sáng tạo nên cài đặt” cho iHanoi - ứng dụng Công dân Thủ đô số của Thành phố Hà Nội, hỗ trợ người dân phản ánh hiện trường, tra cứu thông tin và thực hiện các dịch vụ công trên điện thoại.

Những nội dung này cho thấy phạm vi của Better Choice Awards không chỉ dừng lại ở việc trao một danh hiệu cho một sản phẩm hay doanh nghiệp. Giải thưởng đang từng bước tạo ra một không gian để cộng đồng, doanh nghiệp, chuyên gia và các nhà sáng tạo cùng nhìn lại những đổi mới đang thực sự tạo ra tác động.

Từ AI Make in Vietnam, giải pháp số, công nghệ tiêu dùng, xe điện hóa đến những doanh nghiệp đang xây dựng hạ tầng và năng lực quốc gia, bảng vàng Better Choice Awards 2026 phản ánh một bức tranh ngày càng rộng của đổi mới sáng tạo Việt Nam. Đổi mới không còn chỉ nằm trong một sản phẩm. Đổi mới có thể trở thành năng lực của doanh nghiệp, sức mạnh của một ngành kinh tế và nền tảng cho sự phát triển dài hạn.

45 hạng mục đã tìm được chủ nhân. Một mùa giải đã khép lại với những khoảnh khắc vinh danh đáng nhớ, những doanh nghiệp và thương hiệu được gọi tên, cùng một sân khấu Gala giàu cảm xúc. Nhưng với tinh thần “Innovation Beyond Borders - Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới”, Better Choice Awards 2026 cũng mở ra một chương mới: nơi những đổi mới không chỉ tạo ra những sản phẩm tốt hơn, mà còn góp phần tạo nên những chuyển động lớn hơn cho doanh nghiệp, xã hội và đất nước.