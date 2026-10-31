Gái xinh văn phòng lên đồ đi du lịch, diện mạo khiến đồng nghiệp ngơ ngác

Nữ nhân viên văn phòng vốn gắn liền với hình ảnh áo sơ mi thanh lịch, chân váy công sở kín đáo hàng ngày mới đây lại khiến cộng đồng mạng được dịp trầm trồ khi tung bộ ảnh đi du lịch cực kỳ ấn tượng.

Theo đó, rời xa chốn công sở gò bó, cô nàng tự tin thả dáng trong những bộ trang phục tôn trọn đường cong "đồng hồ cát" nóng bỏng, khẳng định visual quyến rũ khiến netizen không thể rời mắt.

Thoát vai cô gái công sở thanh lịch, tự tin khoe vóc dáng "vạn người mê" khi đi du lịch

Trong những bức ảnh đi làm hàng ngày, cô gái ghi điểm bởi phong cách lịch sự, chỉn chu đúng chuẩn nhân viên văn phòng với áo sơ mi ôm dáng, chân váy bút chì bó sát cùng thẻ đeo nhân viên quen thuộc.

Thế nhưng, chỉ đến khi cởi bỏ bộ đồng phục gò bó để tận hưởng chuyến du lịch nghỉ dưỡng, nhan sắc và vóc dáng thực sự của cô mới được bộc lộ trọn vẹn.

Lựa chọn thiết kế đầm cúp ngực tông xanh lụa mềm mại phối chi tiết ren tinh tế, người đẹp tự tin thả dáng giữa khung cảnh thiên nhiên xanh mát của đồi thông và trang trại. Thiết kế bó sát ôm trọn vòng một nảy nở cùng vòng eo con kiến thon gọn giúp cô nàng khoe khéo đôi chân dài miên man và bờ vai thon quyến rũ. Mái tóc đen dài uốn sóng nhẹ nhàng, làn da trắng mịn giúp cô nổi bật giữa không gian thiên nhiên.

Biến hóa đa dạng phong cách: Từ tiểu thư đài các đến cô nàng cá tính

Không chỉ dừng lại ở phong cách dịu dàng, thơ mộng như tiểu thư giữa trang trại, nữ nhân viên văn phòng còn khiến fan hâm mộ bất ngờ khi chuyển mình sang hình tượng "cool ngầu", cá tính. Khoác lên mình bộ đồ da sắc đen quyền lực gồm áo corset cúp ngực, áo khoác croptop cùng chân váy ngắn khóa kim loại phá cách, cô nàng hoàn toàn lột xác thành một "gái ngầu" vô cùng cuốn hút.

Sự biến hóa linh hoạt từ chuẩn mực thanh lịch nơi làm việc cho đến phóng khoáng, hiện đại khi đi chơi giúp người đẹp nhận về "cơn mưa" lời khen từ cư dân mạng. Dưới phần bình luận, vô số netizen không tiếc lời khen ngợi cho sắc vóc và gu thẩm mỹ đỉnh cao của cô nàng:

"Bình thường đi làm đã xinh rồi, đi du lịch lên đồ một cái là chuẩn visual hot girl luôn!",

"Vóc dáng đồng hồ cát đỉnh quá, mặc đồ công sở hay đầm đi chơi đều đẹp xuất sắc",

"Đúng là cô gái văn phòng nhà người ta, vừa thanh lịch vừa quyến rũ hết nấc"....

Màn "xả vai" đi du lịch thành công rực rỡ này giúp cô nàng thu về lượng tương tác khủng trên mạng.