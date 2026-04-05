Gái xinh khoe nội y hút gần 3 triệu lượt xem, ngoài đời mặc đơn giản vẫn cuốn

Mốt mặc lộ nội y từ lâu vẫn là xu hướng gây nhiều tranh cãi khi đứng giữa ranh giới gợi cảm và phản cảm, không phải lúc nào cũng được công chúng đón nhận tích cực. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp chứng minh rằng nếu biết tiết chế và lựa chọn phù hợp, phong cách này hoàn toàn có thể trở nên sang trọng và cuốn hút. Điển hình là đoạn video thu hút gần 3 triệu lượt xem của Janis Janistar. Nữ diễn viên người Thái xuất hiện trong trang phục xuyên thấu, khéo léo khoe nội y nhưng vẫn giữ được tổng thể tinh tế, thời thượng. Thần thái tự tin, cách phối đồ hài hòa cùng visual rất clean giúp cô ghi điểm tuyệt đối, biến một xu hướng "khó nhằn" trở thành tuyên ngôn thời trang đầy thuyết phục.

Đoạn video hút viral trên MXH của Janis Janistar. (Nguồn: Instagram)

Trong đoạn video gây sốt, Janistar lựa chọn thiết kế xuyên thấu ôm sát cơ thể với chất liệu voan mỏng nhẹ, khéo léo tôn lên đường cong quyến rũ mà không hề phản cảm. Phần cổ chữ V sâu kết hợp nội y tối màu bên trong tạo điểm nhấn tinh tế, vừa gợi cảm vừa đảm bảo sự cân bằng thị giác. Gam màu nude thanh thoát giúp tổng thể trở nên mềm mại, sang trọng. Đặc biệt, làn da mịn màng cùng vóc dáng mảnh mai của người đẹp sinh năm 1995 càng khiến bộ trang phục thêm phần "ăn tiền". Không chỉ dừng lại ở outfit, visual của nữ diễn viên cũng là điểm cộng lớn: gương mặt sắc sảo, thần thái tự tin đến ánh nhìn cuốn hút, làn da căng bóng giúp Janistar toát lên vẻ đẹp hiện đại, quyến rũ nhưng vẫn đầy khí chất.

Giao diện như nữ thần cùng làn da láng mịn vạn người mê của Janistar qua ống kính cam thường.

Chiếc váy xuyên thấu tăng vẻ thướt tha, nữ tính cho tạo hình của ngôi sao xứ chùa Vàng. (Ảnh: Instagram)

Janis Janistar là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Thái Lan, gây ấn tượng nhờ visual sắc sảo và phong thái hiện đại. Sở hữu gương mặt nhỏ gọn với đường nét thanh tú, sống mũi cao và đôi mắt sâu cuốn hút, cô mang vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa cá tính. Làn da mịn màng cùng thần thái tự tin giúp Janis luôn nổi bật trong mọi khung hình, dù là trên thảm đỏ hay những khoảnh khắc đời thường.

Janistar mang vẻ đẹp vừa cá tính vừa mong manh. (Ảnh: Instagram)

Làn da trắng mịn chính là điểm sáng trên gương mặt nữ diễn viên. (Ảnh: Instagram)

Bên cạnh đó, vóc dáng cân đối, săn chắc càng giúp cô dễ dàng "cân" nhiều phong cách, từ nữ tính, thanh lịch đến quyến rũ, táo bạo. Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, Janistar còn ghi điểm bởi khí chất sang chảnh, hiện đại, tạo nên sức hút giữa dàn mỹ nhân xứ chùa Vàng. Nữ diễn viên thường chuộng phong cách tối giản, hiện đại và trẻ trung trong những khoảnh khắc đời thường, vừa làm nổi bật vóc dáng vừa mang đến vibe năng lượng, tươi mới.