Video khoe lúm đồng tiền nhận phản hồi tích cực

Mạng xã hội tôn vinh những nét đẹp đa dạng, phong cách "nàng thơ" trong sáng, nhẹ nhàng vẫn luôn có một chỗ đứng vững chắc trong lòng các anh em. Mới đây, một gương mặt như vậy đã bất ngờ lên xu hướng rầm rộ nhờ khoảnh khắc làm duyên đầy nữ tính. Không cần vũ đạo quá phức tạp, chính thần thái tươi tắn và nụ cười "tỏa nắng" đã giúp cô nàng ghi điểm tuyệt đối.

Cụ thể, chẳng cần hở bạo hay phô diễn hình thể nóng bỏng, cô bạn Nguyễn Ngọc Diệp hay Ngọc Meow vẫn khiến cộng đồng mạng phải "ngẩn ngơ" chỉ bằng một nụ cười khoe lúm đồng tiền. Trong một rừng những hot girl theo đuổi phong cách sắc sảo, gợi cảm hay cá tính, vẻ ngoài thanh thuần của cô nàng này như một làn gió mát lành.

Với làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn và phong cách trang điểm tự nhiên, Ngọc Meow dễ dàng chiếm được thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gái xinh này thường xuất hiện với những chiếc váy nữ tính, đúng chuẩn "nàng thơ" trong mộng của nhiều chàng trai.

Ngay khi bắt đầu nhận được sự chú ý, nhiều người đã nhận ra cô gái này từng là tâm điểm tranh cãi, bị gắn mác "bản sao" Tiểu Hý

Nguồn cơn từ video nhảy cover của cô nàng có sự tương đồng với "vợ quốc dân": cách chọn góc quay, trang phục cho đến những cử chỉ nhún nhảy nhẹ nhàng trước gương… khiến Ngọc Meow vấp phải làn sóng so sánh gay gắt.

Dư luận một thời từng để lại bình luận: "Bản sao của Tiểu Hý à?", "Sao nhìn từ phong cách đến cách nhảy đều giống người cũ thế?", "Không vượt qua được Tiểu Hý"...

Thời điểm đó, việc bị gắn mác "bản sao" đã khiến cô ít nhiều gặp khó. Những nỗ lực sáng tạo nội dung thường bị phủ bóng bởi cái tên của người khác, phải loay hoay tìm hướng đi riêng để chứng minh bản sắc cá nhân.

Thoát mác "bản sao", khẳng định vị thế "nàng thơ"

Không chọn cách đôi co hay giải thích, cô nàng thừa nhận luôn học theo Tiểu Hý trong video cover. Cùng với đó, cô nàng âm thầm xây dựng hình ảnh để khán giả nhớ đến mình với một cái tên riêng. Sự nổi tiếng trở lại lần này không còn dựa vào sự giống nhau, mà đến từ chính nét duyên ngầm của cô.

Ngọc Meow tập trung khai thác lợi thế nụ cười lúm đồng tiền và biểu cảm ngọt ngào. Khán giả bắt đầu nhận ra rằng, dù cùng phong cách nhảy TikTok nhẹ nhàng, nhưng cô nàng mang lại một cảm giác rất riêng: bình yên và đầy sức sống. Mỗi clip cô đăng tải giờ đây là một không gian nhỏ đầy sự dễ chịu. Dân tình không còn nhắc về Tiểu Hý khi xem cô nhảy, mà thay vào đó là những lời khen ngợi: "Nụ cười này đúng là chữa lành", "Nàng thơ đời thực đây rồi!"...

Với nhan sắc ngọt ngào và sự nhẹ nhàng vốn có, cô nàng đã thực sự thoát khỏi cái bóng cũ để tỏa sáng rạng rỡ.